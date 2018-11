Den tidligere 'Vild med dans'-vinder og skiløber Sophie Fjellvang-Sølling går julen i møde med et ekstra stort smil.

Hun er nemlig blevet mor for tredje gang.

Det afslører hun selv på Instagram, hvor hun har delt et billede af den lille dreng, der kom til verden for præcis to måneder siden og har fået navnet Theodore.

'Tre er mit yndlingstal', skriver hun i et hashtag til billedet.

Vis dette opslag på Instagram #Theodore28.09.18 #3ermit ynglingstal #hamsterhjul Et opslag delt af Sophie Fjellvang-Sølling (@sophiefjellvang) den 23. Nov, 2018 kl. 3.18 PST

Til ugebladet Se og Hør fortæller Sophie Fjellvang-Sølling, der i dag arbejder som tandlæge, at hun og familien fart på, men nyder tilværelsen.

»Det er fantastisk - det er lige, som det skal være. Der er travlt, men det er godt,« siger hun.

Den lille dreng er hende og ægtemanden Casper Barfoeds andet fælles barn. Sammen har de også datteren Leonora på fire år.

Derudover har Sophie Fjellvang-Sølling også sønnen Maximillian på otte år fra forholdet til sin første mand, Nikolaj Fjellvang-Sølling.

Han gik bort i en alder af blot 36 år, da han blev ramt af et pludseligt hjerteanfald i april 2012 som følge af en forsnævring af hjertekranspulsåren.

På det tidspunkt var Maximillian kun et år gammel.

Et år senere offentliggjorde Sophie Fjellvang-Sølling, der er tidligere topatlet inden for skisport, at hun havde fundet kærligheden igen i Casper Barfoed.

Hun fik sit helt store folkelige gennembrud, da hun vandt den ottende sæson af 'Vild med dans' sammen med danseren Silas Holst tilbage i 2011.