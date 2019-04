For 11. år i træk bliver der onsdag afholdt 'Danish Rainbow Awards'. Denne gang i Cirkusbygningen i København.

Prisuddelingen er både et show, der hylder folk i LGBT+ miljøet og en uddeling af priser til dem, der har gjort sig særligt bemærket.

B.T. er selvfølgelig med på den røde løber, og her er en række kendte mødt op for at hylde miljøet.

»Det er en god sag at støtte frem for alt,« lyder det fra Jes Dorph-Petersen, der har sin kæreste Mai-Britt Haurholm med.

Han fortæller, at han har planlagt en overraskelse til gæsterne i aften. Han afviser dog, at han vil springe ud af skabet.

»Det er vigtig med sådan en aften. De fortjener den markering - og det er godt, man kan tale om noget alvorligt på en sjov måde,« siger han.

Bryan Rice er også kommet med sin mand Mads Enggaard.

»Det er så vigtigt, at vi gør LGBT-miljøet til noget normalt,« siger den 40-årige musiker.

Hvordan er det at være kendt og samtidig en del af LGBT-miljøet?

»Jeg er først og fremmest musiker. Jeg vil selvfølgelig gerne støtte, men jeg har aldrig følt mig speciel, fordi jeg er homoseksuel - sådan ønsker jeg også, at andre har det,« siger han og fortsætter:

»Jeg er her for at støtte miljøet.«

Også Lene Beier, der snart igen er at se som vært på programmet 'Landmand søger kærlighed', er med til showet.

Den 41-årige tv-vært er også aktuel med programmet 'Beier bygger have,' hvor hun holder et bryllup for sin søster, der bliver gift med en kvinde.

»Det er vigtigt for mig at være her i aften,« siger hun og introducerer sin veninde, som hun har under armen.

»Det er min gode veninde. Hun arbejder med homoseksuelles rettigheder i udlandet. Så hun var jo oplagt at tage med i dag,« siger hun.

'Danish Rainbow Awards' sendes fredag den 5. april på TV2 ZULU og TV2 PLAY.