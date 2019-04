Når du bevæger dig ud på markedet for kosmetiske operationer og behandlinger, så løber du også en risiko.

For som med alle andre indgreb kan det gå galt.

B.T. har mødt plastikkirugen Jens Jørgen Elberg, som du måske kender fra programmet 'Mit plastikmareridt'. Han har været i branchen i 25 år og har i dag Amalieklinikken, hvor de laver alt fra større plastikoperationer til små indgreb som botox-indsprøjtninger.

Her får du Jens Jørgen Elbergs tre bedste råd, der er gode at huske, når man bevæger sig ud på markedet for kosmetiske behandlinger.

Råd nummer et:

Plastikkirurgi Jens Jørgen Elbergs råd: Undersøg klinikken! Vis mere

Du skal huske at undersøge, hvad det er for et sted, du bestiller en tid hos. Der findes nemlig både autoriserede og ikke-autoriserede klinikker.

»Det er et område, der i princippet er reguleret af Sundhedsstyrelsen, men der er altså et gråt marked,« siger Jens Jørgen Elberg.

Det er specielt steder, der ikke har et anatomisk kendskab, hvor det kan gå galt.

»Hvis en indsprøjtning bliver lavet forkert, så kan det sætte et område i hjernen ud af funktion - eller for eksempel et øje,« siger han.

Derfor er filler, som ofte består af produktet restylane, specielt farligt. Det sprøjtes nemlig ind under huden, hvor der er fyldt med blodkar.

»Hvis man rammer et blodkar, der har kontakt til hjernen, så kan det have store konsekvenser,« forklarer han.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man tjekke, om en klinik er autoriseret.

Råd nummer to:

Plastikkirurgi Jens Jørgen Elbergs råd: Sæt dig ind i tingene! Vis mere

Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i, hvad man har besluttet at få udført.

Derfor er det også besluttet, at alle kunder skal vente 48 timer fra konsultation til behandling. Det er besluttet af Sundhedsstyrelsen, så man undgår, at folk tager en forhastet beslutning.

»Man behøver ikke at vide, hvad man kan tåle og ikke kan tåle. Det skal klinikken nok tage sig af, hvis bare man kommer et sted med autorisation,« siger Jens Jørgen Elberg.

Det er altså vigtigt at forstå risikoen ved et indgreb.

Råd nummer tre:

Plastikkirurgi Jens Jørgen Elbergs råd: Tænk jer nu om! Vis mere

Man skal passe på, at det ikke tager overhånd, og man udvikler et overforbrug.

»Tænk jer nu om, bliver det pænere af det?« siger han.

Jens Jørgen Elberg fortæller, at det som sådan ikke er farligt at blive behandlet med for eksempel restylane, hvis det bare sprøjtes korrekt ind. Produktet i sig selv påvirker dig ikke. Dog kan man ved overforbrug opleve permanente mén.

»Det kan for eksempel ødelægge ens læber. Har man fået filler i mange år, kan der komme kronisk infektion,« fortæller han.

Ved kronisk infektion vil der dannes små knuder i læberne, der består af filler og en form for arvæv.

B.T. sætter i de kommende dage fokus på kosmetiske behandlinger og indgreb, der bliver mere og mere populært. I den forbindelse vil du møde tre kendte danskere, der alle står frem og fortæller åbent om, hvilke behandlinger de får lavet og hvorfor.