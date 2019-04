»Jeg følte, at jeg lignede en idiot.«

For syv år siden fik Annette Heick sprøjtet restylane i kinderne, men det var ikke noget for hende, fandt hun hurtigt ud af. Det ser for kunstigt ud, synes hun.

Heldigvis er restylane ikke permanent, og Annette Heick er da heller ikke imod kosmetiske indgreb. Hun får dem nemlig selv lavet.

»Der er stor forskel på at vedligeholde sit udseende og lave om på det,« siger hun.

Annette Vollmer Heick er en dansk tv-vært, journalist, sangerinde og skuespiller. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Annette Vollmer Heick er en dansk tv-vært, journalist, sangerinde og skuespiller. Foto: Bax Lindhardt

'Hvor er jeg glad'

For nogle måneder siden skulle Annette Heick finde et billede, der kunne bruges på hendes hjemmeside. Hun fandt et, der var taget for nogle år siden, og der fandt hun ud af, hvor meget det betyder for hende, at der findes en mulighed for at rette op på det, man er utilfreds med.

På billedet af sig selv så hun to ar. Et på hagen og et ved kinden. De er der ikke længere, for dem har hun fået udjævnet.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Hvor er jeg glad for, at man kan fylde restylane i de ar',« siger hun.

For i dag kan man ikke se de ar, som hun længe havde gået og været ked af.

Folk siger, at man skal elske sine rynker. Hold nu kæft. Annette Heick

Ud over udbedring af ar har hun fået en behandling, der udjævner solskader, peeling, der hjælper huden med at genoprette sig og se yngre ud, og ultralyd, der strammer huden op.

Hold nu kæft

Og hun har intet problem med at tale åbent om det.

Hun er faktisk så åben, at hun er blevet ambassadør for klinikken N'age, der netop laver kosmetiske behandlinger.

»Folk siger, at man skal elske sine rynker. Hold nu kæft.«

Hun bliver faktisk lidt provokeret af de folk, der mener, at man ikke bør vedligeholde sit udseende med den type behandlinger. Nogle går igennem tilværelsen uden at udvikle særligt mange rynker, mens andre får en hel bunke.

Hun kan ikke forstå, hvorfor det skal være forkert at få rettet op på det.

»Jeg kan se, at det gør noget godt for min hud. Det ville da være ærgerligt, hvis jeg skulle lade være med det, fordi nogen synes det,« siger den 47-årige tv-vært, sangerinde og journalist.

Havde hun aldrig fået lavet en kosmetisk behandling, ville hun næsten med sikkerhed se anderledes ud.

Annette har altid talt åbent om de behandlinger, hun får lavet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Annette har altid talt åbent om de behandlinger, hun får lavet. Foto: Bax Lindhardt

»Når man nonstop bliver konfronteret med sig selv, så vil man også gå og tænke på det hele tiden. Så jeg er glad for, at jeg har haft muligheden,« siger Annette Heick.

For som så mange andre kendte ansigter bliver hun hele tiden konfronteret med den måde, hun ser ud på.

Det kan tage overhånd

Men hun er heller ikke hundrede procent uenig i, at det kan blive for meget. Hun synes, at man skal gøre præcis, hvad man vil. Dog har hun set kvinder, hvor det har taget overhånd.

Altså kvinder, der efter hendes mening ser lidt for falske ud.

»For nogen er det måske stukket lidt af,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror, at de vil kigge tilbage om 10 år og tænke: 'Det gik måske lidt for vidt'. Og så kan det ikke laves om.«

Da B.T. spørger Annette Heick, om hun kunne overveje at få lavet flere kosmetiske indgreb, er svaret umiddelbart 'nej' ... Men så nævner hun alligevel et enkelt indgreb, som hun har haft i tankerne.

»Jeg kunne godt finde på at få lavet et løft omkring halsen. Det er jo et af de steder, tyngdekraften tager med sig, når man bliver ældre,« siger hun og griner lidt.

B.T. sætter i de kommende dage fokus på kosmetiske behandlinger og indgreb, der bliver mere og mere populært. I den forbindelse vil du møde tre kendte danskere, der alle står frem og fortæller åbent om, hvilke behandlinger de får lavet og hvorfor.