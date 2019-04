»Jeg synes, tiderne er for vage. Man skal trække linjerne mere op. Jeg forstår Ghita Nørby,« siger Erik Brandt om det famøse Radio24syv-interview.

Han er på vej rundt om Kastellet med sin hund, Andy, i snor. Hilser høfligt på de andre hundeejere.

»Jeg kender dem alle sammen,« siger han, inden han taler videre om tiderne.

»Nu om dage er alting meget følelsesmæssigt korrekt, men det kan også blive pladder. At alle skal kunne lide og forstå hinanden. Der må man i stedet have sine meninger.«

Erik Brandt er en dansk modeskaber. Med sin hustru Margit Brandt opbyggede han Margit Brandt Design, hvor han tog sig af det forretningsmæssige mens Margit Brandt tog sig at den kreative del af virksomheden. København mandag den 18. mats 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Erik Brandt er en dansk modeskaber. Med sin hustru Margit Brandt opbyggede han Margit Brandt Design, hvor han tog sig af det forretningsmæssige mens Margit Brandt tog sig at den kreative del af virksomheden. København mandag den 18. mats 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Erik Brandt er midt i tredje og sidste afsnit af B.T.s påskeserie om modemanden selv. Det her om de karakterfyldte verdensstjerner, han omgikkes på kendisklubben Studio 54 i New York.

David Bowie, Jack Nicholson, Mick Jagger, Kim Larsen, fotografen David Hamilton og flere andre.

»Der er ikke så mange, der tør skille sig ud og stå ved, hvem de er. I dag bliver meget vandet ud. Og alle skal være ens, og det synes jeg ikke er så spændende.«

»Der var flere originaler og excentrikere engang. Jeg er en af de sidste mohikanere, og I skal jo have noget at skrive om,« siger han drillende.

»Nu laver jeg en Ghita Nørby. Det spørgsmål irriterer mig. Det kan du da næsten regne ud«

Man forstår, der var mere indsigt og tæft.

»Der var litterære fejder. I firserne havde vi Michael Strunge og Dan Turéll. I helt gamle dage Tom Kristensen, Søren Kierkegaard. Viggo Stuckenberg og Johannes Jørgensen. Der var flere konfrontationer,« siger Erik Brandt, der som ung stræbte efter at blive intellektuel.

Han roser Ghita Nørbys bramfrihed i Radio24syv-interviewet, selv om han ikke var sen til at ringe til B.T.s udsendte, efter det kontroversielle interview gik rundt på nettet.

»Nu laver vi ikke en Ghita Nørby,« konstaterede han.

Og dog får B.T.-journalisten provokeret ham nok med spørgsmålet om, hvad der gjorde ham interessant i kendiskredsen med Andy Warhol, David Bowie og prins Henrik.

»Nu laver jeg en Ghita Nørby. Det spørgsmål irriterer mig. Det kan du da næsten regne ud,« siger han, stopper op og kigger insisterende.

Det kan jeg regne ud?

»Det kan du sgu da. Jeg er interessant. De er interessante. Interessante mennesker tiltrækker hinanden.«

Det forstår jeg. Men hvad var det, der gjorde dig interessant?

»Ah, hold op. Hvorfor interviewer du mig? Det må du da selv vide,« siger han.

Du siger, hvad der passer dig. Du er festlig og jovial. Du er god til at sætte folk sammen. Folk samles om dig.

»Jeg satte filmanmelderen Jørgen Stegelmann sammen med Woody Allen, og de diskuterede film til klokken tre nat.«

Han falder ned igen. Ned i firserne.

På grund af international modesucces havde Brandt bredt sig til Europa, London og New York. Med ferniseringer og modeshows. Til den berømte New Yorker-natklub Studio 54.

Familien Brandt og millionforretningen flyttede til New York i 1981. Spørg lige, om det var festligt.

»Du kan ikke være på Studio 54 uden at have prøvet kokain – så lyver du,« siger Erik Brandt.

»Jack Nicholson var lige så sjov som i filmene. Lidt for sjov, mente Margit«

Der var køer langt ud på gaden, men de var aldrig et problem for Erik Brandt. Også prins Henrik kom med ind.

»Der er fordele ved at være kendt. Du kan altid få et bord,« som Erik Brandt siger symbolsk.

»Men de nyrige yuppier kom ikke så langt i det miljø. Man skulle have noget at byde på,« siger Erik Brandt.

Han sås med rockstjerner som David Bowie, Bryan Ferry, Lou Reed og Mick Jagger.



»Vi holdt en fest for Patti Smith efter hendes koncert i København, hvor der blev gået lidt for meget til flaskerne,« griner han.

Og med stjerneskuespillere.

»Jack Nicholson var lige så sjov som i filmene. Lidt for sjov, mente Margit,« siger han.

Den verdensberømte kunstner Andy Warhol kom på besøg i Danmark. Havde lange samtaler med danske kunstnere under fester.

Brandt nåede toppen. Han startede en bank, gallerier og meget mere, end der er tid til at folde ud her. Nogle år efter flyttede han tilbage til København.

Nu er festerne slut. De fleste af verdensstjernerne er døde eller et helt andet sted end til en fest på toppen af Manhattan.

Men forretningen Brandt kører derudad.

»Margit Brandt kører videre på fuldt skrue. Det glæder mig meget. Med tøj og med design til hjemmet i Bahne-forretningerne,« siger han.

Vi kommer forbi et rødt hus på kastellet.



»Det var til salg. Ærgerligt, at jeg ikke fik det købt. Der havde været et dejligt sommerhus,« konstaterer han.

Er der noget, du fortryder i livet?

»Mest det, jeg ikke fik gjort. Men jeg fortryder, at jeg solgte ejendommene i Østergade 22 og på Manhatten. Tænk, hvad de kan sælges for i dag,« siger Erik Brandt, inden han høfligt siger tak for i dag og går op i lejligheden.