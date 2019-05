»Det kunne være fedt, hvis en Zippo-lighter ikke kunne sidde fast under mit ene bryst,« siger Sarah Grünewald til Elle Style Awards.

»Jeg er mommy, for fanden,« griner hun fredag aften.

B.T. er på den røde løber. Her spørger vi stjernerne, om, som det er oppe i tiden, de elsker deres egen krop.

Elsker du din krop?

ELLE Style Awards 2019. Sarah Grünewald. København, 10 maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ELLE Style Awards 2019. Sarah Grünewald. København, 10 maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Nej, jeg elsker ikke min krop, men jeg accepterer den. Den dag jeg vågner og ikke kan det, der skal jeg gøre noget ved det,« siger Sarah Grünewald.

Sangerinden Saszeline Dreyer er også glad for sin krop.

»Vi er alle sammen så unikke, og vi skal lære at elske, det vi har.«

»Jeg elsker min krop, men jeg ville da ønske, at jeg kunne lave min mave om, efter jeg har født. Jeg har fået strækmærker på maven.«

ELLE Style Awards 2019. Saseline. København, 10 maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ELLE Style Awards 2019. Saseline. København, 10 maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Men på den anden side, kigger jeg på mine børn og siger: Det er tegn på, jeg har født to smukke børn, så alt er godt,« siger Saszeline Dreyer.

Hun mener, det er positivt, at der er kommet større diversitet i modebilledet, når det kommer til kroppe.

»Jeg har 10 veninder, og ingen af dem har en ens krop. De har ikke ens røv, de har ikke ens bryster, de har ikke ens hofter,« siger Saszeline Dreyer.

Lina Rafn ser samme tendens.

ELLE Style Awards 2019. Lina Rafn København, 10 maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ELLE Style Awards 2019. Lina Rafn København, 10 maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg synes modebranchen er blevet god til at skabe diversitet. Jeg så en reklame for hudpleje den anden dag, og der så jeg alle aldre, kropsfarver og kroppe, lidt af det hele var repræsenteret,« siger hun.

»Er vi i mål? Nej, men vi er på vej.«

»Om jeg elsker min egen krop, kommer meget an på mit humør, og hvor meget jeg har sovet. I dag er det fint.«

»Jeg kan blive irriteret over, at bukserne strammer, og at jeg er for lille. Så er der alt muligt i vejen,« siger Lina Rafn.

Nikolaj Koppel ankommer også.

“Det spurgte du da også om sidst,« siger han og henviser til artiklen om, at han aldrig har følt sig sexet.

»Ja, for fanden. Jeg elsker min egen krop.«

»Det er okay at have en delle. Det har vi alle sammen før eller siden. Det er der ingen grund til at være så uptight omkring.«

»Modebranchen er blevet bedre, men det er et stykke vej endnu,« siger musikeren.