Jørgen Leth giver ikke meget for Venstres og Socialdemokraternes udlændingepolitik. Det afslører han på den røde løber, hvor også Rasmus Bjerg og Dar Salim mødte op

»Jeg er ved at være ovenpå. Jeg er klar. Jeg har masser af arbejde. Jeg har masser at lave,« siger 81-årige Jørgen Leth.

Han er tidligere i år blevet set i kørestol, men onsdag aften er han gående.

Inviteret til gallapremiere på filmen 'Danmarks sønner' af sin egen datter Karoline Leth, der er filmproducer og støtter ham ned ad den røde løber i Imperial i København, hvor flødeboller og bobler byder folk velkommen.

Gallapremieren på DANMARKS SØNNER i Imperial. Jørgen Leth. København den 10. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gallapremieren på DANMARKS SØNNER i Imperial. Jørgen Leth. København den 10. april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jørgen Leth er snart er klar med en ny bog.

»Jeg har glemt titlen. Det er en digtsamling.«

Filmen, Jørgen Leth skal ind at se, handler om Danmark i 2025. En bombe er sprunget på Nørreport Station. Det er terror begået af en muslim.

Frygten breder sig i den danske befolkning, og et nyt nationalistisk parti står til jordskredssejr. Muslimer skal ifølge partiet deporteres.

Midt i Imperials forhal er der opstillet en stor gravsten for fædrelandet.

Spørgsmålet på den røde løber er i dag, om de kendte oplever eller har oplevet fremmedhad eller racisme i Danmark.

»Jeg har ikke oplevet racisme i Danmark, men jeg er meget frastødt af det,« siger Jørgen Leth.

»Jeg bliver vred, hver gang jeg læser om racisme. Det gør jeg.«

»I mit daglige liv omgåes jeg sorte mennesker. Det er mine venner. Jeg har bekendte fra alle lande og religioner og tager ikke afstand til nogen,« siger kosmopolitten, der i mange år har haft base på Haiti.

Da Jørgen Leth bliver spurgt ind til, at Socialdemokraternes statsministerkandidat, Mette Frederiksen, netop har offentliggjort i B.T., at hun vil holde samme stramme udlændingekurs som statsminister Lars Løkke Rasmussens regering, svarer han:

»Jeg vil ikke blande mig i det. Jeg har stærke meninger om den, men jeg gider ikke blande mig,« siger Jørgen leth, smiler et sjældent smil og blinker.

Synes du, vi er smålige i Danmark?

»Det vil jeg ikke sige så direkte, men det synes jeg selvfølgelig.«

»Jeg synes, der skal løsnes op (for den stramme udlændingepolitik, red.). Selvfølgelig. Men det er en længere debat. Den tager vi en anden gang,« siger Jørgen Leth.

»Jeg glæder mig til, der bliver valg,« siger hans datter, Karoline Leth.

»Jeg synes frem for alt, at tonen er grim. Vi skal tale ordentligt til hinanden, uanset hvor vi kommer fra,« siger Karoline Leth.

Flere folk går igennem på den røde løber, men de kendte er ikke rigtig til at kende.

Hvad hedder du?

»Andreas.«

Hvad hedder du mere end Andreas?

»Andreas Jessen.«

Andreas Jessen er skuespiller kendt for 'Ludvig & Julemanden' og vist nok også for sin flotte storebror Sebastian Jessen.

Er der for meget fremmedhad i Danmark?

»Ja, bestemt. Tonen, der er blevet normalen, kan jeg ikke stå inde for. Det er forfærdeligt. Vi taler rigtig grimt til og om hinanden.«

Har du oplevet noget?

»Jeg har været vidne til det, når jeg har været i byen.«

Kan du huske en situation?

»Nej, jeg har ikke en konkret situation, men det er alle vegne, og jeg læser det på nettet.«

Rasmus Bjerg møder op med seler i bedste John Mogensen-stil. Han er på turne for tiden som den velkendte værtshus-troubadur.

Men i filmen spiller han ledernazist, der vil depotere jøder.

»Jeg skal ud af komfortzonen en gang imellem, og jeg føler mig 10 år yngre,« siger han om rollen.

»Der er for meget had. Vi graver grøfter,« siger han.

Tror du virkelig, det ville gå så galt i Danmark, hvis der kom et terrorangreb? Det så vi jo ikke efter terrorangrebet på Krudttønden.

»Siden angrebet på Krudttønden og til i dag tror jeg, at grøfterne er blevet dybere. Jeg kender mange, der er blevet ramt, fordi de ser ud, som de gør. Jeg er tyk, og nogle tænker sikkert fede svin om mig.«

»Men jeg har ikke selv oplevet nogen, der er blevet udsat for racisme.«

»Da jeg gik i folkeskole, kom den første mørke familie til den lille forstad. Det var et meget eksotisk islæt, så jeg gjorde meget for at blive venner med de drenge. Sådan er det ikke i dag,« siger Rasmus Bjerg, der er vokset op ved Egtved.

Dar Salim møder også op. Han er storebror til filmens instruktør, Ulaa Salim.

Er der for meget fremmedhad?

»Det orker jeg ikke at tale om. Det er for stort et emne til et et-minuts-interview. Nu skal jeg bare ind at se film,« smiler han og klapper intervieweren på skulderen.

Boblerne er væk, og filmen er i gang.