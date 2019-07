»Det er en film, jeg har set 100 gange. Den er et must for mig. Jeg kan heeelt sikkert relatere til den,« siger Robert Hansen.

B.T. er på den røde løber i CinemaxX i Fisketorvet. Til gallapremiere på 'Løvernes Konge'.

Her er fuld af Disney Sjov. Ansatte er klædt ud som aber og løver.

Der bliver serveret ananas, lion-chokoladebarer, meloner og melorme til gæsterne.

Blandt dem er skuespilleren Robert Hansen, sportsværten Claus Elgaard og komikeren Andreas Bo.

Her er også 'Løvernes Konge'-filmstemmer som Al Agami og Henrik Kofoed, der også lagde stemmer til Timon i den første film.

Vi spørger tirsdag eftermiddag de kendte om deres forhold til 'Løvernes Konge'. Om de kan genkende sig selv i filmen.

Genkende historien om at rejse sig fra støvet og tage ansvar.

Robert Hansen er stødt ind i en løve på den røde løber i CinemaxX i København Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Robert Hansen er stødt ind i en løve på den røde løber i CinemaxX i København Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det der med at falde og rejse sig igen har jeg prøvet mere end en gang,« siger Robert Hansen, der har haft problemer med stoffer gennem karrieren.

Og gang på gang har rejst sig igen. Lige for tiden på scenen på Det Kongelige Teater, hvor han spiller med i 'Flashdance The Musical'.

»Det er en kæmpe sejr at stå på Det Kongelige Teater. Mit mål har været at komme tilbage at stå på en scene,« siger han, peger mod nogle venner og skynder sig væk og ud blandt de spisende gæster.

B.T. er desværre ikke velkommen bag den røde løber i dag, hvor et vagthold for enden af regnbuen holder nøje øje.

Til gengæld kommer Claus Elgaard.

Han har skrevet bogen 'Med livet som indsats - en ludoman taler ud' og ved om nogen, hvad det vil sige at rejse sig og tage ansvar.

»Jeg var ude i alvorligt misbrug, som jeg rodede mig ind i og ud af igen,« siger sportsværten.

Han arbejder for tiden for TUBA, der står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

Noget, han selv kan relatere til.

»Jeg var ludoman i en årrække og boede i campingvogne, mens jeg var vært på TV 2.«

»Enten måtte jeg vælge at dø eller komme videre,« siger han.

Han husker et citat fra sin gamle ven Jørn Mader: 'Det er godt at være til. Man skulle aldrig være andet.'

Og husker dengang han valgte at komme videre:

»Jeg stod inde på Københavns Hovedbanegård og der kom en posemand hen til mig, som stadig er derinde, og som jeg engang i mellem køber en sixpack til.«

»Han sagde: Er det dig, der er Claus Elgaard fra tv? Du ser godt nok træt ud? Jeg fik et wakeup-call,« siger han.

Da det gik op for Claus Elgaard, at selv en posemand syntes han så træt ud, tog han fluks ind på TV 2, sagde sin stilling op og gik i behandling.

Andreas Bo med sin kæreste Katrine Wadil og hendes to børn Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Andreas Bo med sin kæreste Katrine Wadil og hendes to børn Foto: Jens Nørgaard Larsen

Også Andreas Bo er med her til eftermiddag. Og han har et promte svar.

»Hvis der er en, jeg kan genkende, er det løvefar. Det med at stå som sidste skanse og værne om ens unger.«

»Når man har prøvet at få et barn, ik, er du far?« spørger han journalisten.

»Så fyldes man med meget glæde, men også dårlig samvittighed, angst og skyld.«

Noget, han angiveligt også føler over for sin nye familie, kæresten Katrine Wadil og hendes to børn.

»Jeg er væk hver evig eneste aften,« siger Andreas Bo, der også indrømmer, det kan være svært med ferier, når man et kommet til at sige ja til et job.

Og så ringer klokken. Eventyret om løvernes konge skal i gang.