»Engang vågnede jeg op i en brandert i en flyver på vej til USA,« siger Casper Christensen.

»Det skete i begyndelsen af 90'erne efter en bytur i Aalborg. Dengang man ikke skulle have Visa.«

B.T. møder Casper Christensen på den røde løber til gallapremiere i den københavnske biograf Imperial i forbindelse med den nye danske komedie ‘Selvhenter’.

»Jeg viste engang min numse i en brandert. Det var jeg ikke stolt af,« siger fotomodellen Anni Fønsby.

»I gamle dage fik jeg penge for at være stiv,« siger realitystjernen Gustav.

»Dansk alkoholkultur er fornøjelig. Jeg drikker 27 genstande om dagen,« joker sportsværten Claus Elming.

»Når jeg drak, måtte jeg tage stoffer,« siger bloggeren Fie Laursen.

Svarene bliver uddybet længere nede i artiklen. Og de kendte giver også deres besyv med, om vi danskere drikker for meget eller for lidt.

B.T. er til gallapremiere på filmen ‘Selvhenter’, der handler om to unge mænd, som tager til Spanien for at hente deres afdøde far, der er af død af druk.

Historien er fiktion, men de to brødre bag filmen, Magnus og Emil Millang, oplevede tragisk nok, at deres far døde, dagen efter han kom hjem til Danmark fra en vild druktur i Spanien. Han var alkoholiker.

Før gallapremieren bliver der symptomatisk nok kun serveret kildevand og nødder. Normalt flyder vinen.

50-årige Casper Christensen er ikke blevet bare blevet vegetar, men har også skåret kraftigt ned for alkoholen.

Alle, som B.T. spørger, har da også et eller andet forbrug af alkohol.

»Jeg har selv været en kæmpe katalysator for det. Jeg har haft natklubber og selv drukket som en svamp. Men det er noget lort,« siger Casper Christensen.

»Dengang jeg var yngre drak jeg hver weekend. Hvad drikker man på en aften? 10-15-20 genstande. Det er crazy, mand. Hvis jeg bare drak to nu, ville jeg kramme dig,« siger Casper Christensen, der lige nu lever et liv som ædruelig vegetar.

»Jeg er selv på min anden måned uden alkohol. Engang imellem tager jeg en periode, hvor jeg slet ikke drikker. Man får det så godt,« siger komikeren, der de sidste to år har lagt sine alkoholvaner om.

»Nu drikker jeg maksimalt 5 genstande om ugen,« siger Casper Christensen og mener, at Danmark burde se på det islandske forbud, hvor unge under 18 ikke må færdes i nattelivet efter klokken 22.

Anni Fønsby derimod har et sydlandsk forhold til alkohol, fortæller hun.

Anni Fønsby er i dag 46 år og kommer sammen med millardæren Erik Damgaard

»Når jeg er nede i Spanien, kan jeg love dig for, at man mærker livet. Danskerne er blevet meget, meget fornuftige. Vi skal op og træne, spise vegansk og økologisk,« siger Anni Fønsby, der dog drikker mindre, end da hun var ung, fordi hun gerne vil styre sin brandert.

»Engang i en brandert stod jeg og diskuterede min numse og viste den. Det er jeg ikke særlig stolt af. Det var meget frigjort,« siger Anni Fønsby.

Tv-værten Claus Elming har også et afslappet forhold til alkohol.

»Dansk alkoholkultur er fornøjelig. Jeg har meget sjov af den og går ikke af vejen for en lille gewesen,« siger Claus Elming, der er tidligere amerikansk fodboldspiller og sportsvært på TV 2.

Claus Elming mener, at danskerne er gode til at styre deres alkohol

»Vi er et rimeligt fornuftigt folkefærd og kan godt styre det. Vi er gode til at håndtere det som nation.«

Hvad siger du til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om maks 14 på en uge?

»Det er jo bare en anbefaling, for helvede. Dem er der så mange af. Nu anbefaler politikere også, at mændene på lysreguleringerne bliver kønsneutrale, så kvinder også kan finde ud af at gå over for rødt,« siger han skælmsk.

Bloggeren Fie Laursen bryder sig til gengæld ikke om druk.

Fie Cecilia Laursen (th) fortæller, at alkohol giver hende lyst til stoffer.

»Det er en misforståelse, at jeg havde et alkoholmisbrug,« siger hun.

»Jeg havde et misbrug af stoffer, og det var alkoholen, der triggede mig til at tage stoffer. Og jeg drak i både hverdagen og weekenden,« siger hun.

»Jeg kan godt drikke et glas champagne, men kan ikke lide at være fuld,« siger Fie Laursen, der har haft en pause helt uden alkohol.

»Jeg synes, vi drikker for meget. Og folk sagde 'tag nu en drink, tag nu en drink,' og det kunne mange ikke respektere, at jeg ikke havde lyst.«

28-årige Gustav Salinas har byttet druk ud med fitness.

Også reality-stjernen Gustav har lagt sprutten på hylden.

»Det er rigtig, rigtig farligt. Det ødelægger leveren, du bliver ældre og dummere,« siger Gustav, der er blevet fitness-træner og derfor ikke drikker. Længere.

»Jeg har drukket rigtig meget. Fire dage om ugen. Du skal tænke på, at jeg i gamle dage fik penge for at være stiv,« siger Gustav.

»På et tidspunkt spurgte jeg mig selv. 'Gustav, vil du være dummere? Nej, så du må stoppe, mens legen er god.«

»Det skulle være dyrere ligesom i Norge og Sverige. Det er os, der betaler, hver gang en kommer på hospitalet,« siger han.

Også tv-værten Camilla Ottesen dukker op. Med sin søn Viggo.

46-årige Camilla Ottesen stoppede med festerne, da hun fik sin søn Viggo for 15 år siden.

»Jeg drak da også vildt meget, da jeg var ung og var ikke været et hak bedre end de unge i dag,« siger Camilla Ottesen, der stoppede med at drikke igennem omkring de 30.

»Jeg synes, vi drikker alt, alt for meget. Når vi skal hygge os, skal der altid været genstande indblandet. Men jeg er ikke puritansk. Jeg drikker da også i weekenden,« siger hun og mener, at høje afgifter på alkohol ligesom i Sverige kunne være en god måde at få de unge til at drikke mindre.

»Det er jo gået helt galt med mig,« joker hun om sin moderlige fornuftsholdning, inden filmen går i gang.