Peter Aalbæk langer under Robert Prisen ud efter dansk puritanisme og nægter at undskylde for sin opførsel.

»Jeg havde jo fornøjelsen af at være Danmarks eneste sexgangster. Ingen har forsøgt at fravriste mig den titel,« siger Peter Aalbæk Jensen, også kaldet Ålen, med underspillet humor.

B.T. er på den røde løber til Robert Prisen. Kendte skuespillere som Sofie Gråbøl, Trine Dyrholm, Lars Mikkelsen og Anders “Anden” Matthesen ankommer mellem fotografer og autografjægere.

Og så ankommer Peter Aalbæk. Produceren for Zentropa, der er blevet beskyldt for sexchikane og fik mundkurv på af Zentropa.

Robert Prisen. Tivoli Congress Center, søndag 3. februar? 2019.

Det skete efter, at han blev beskyldt for at smække sine studerende i numsen, for at blotte sit køn og komme med sexistiske kommentarer.

Her til aften ligner han en, der møder ufortrødent op til den store filmfest.

Føler du dig stadig elsket i filmbranchen?

»Jeg ved, jeg er elsket. Så længe ingen gør mig den rang (red. sexgangster) stridig, kommer jeg og har fornøjelsen af at være den uartige dreng i klassen.«

Er der noget der har ændret sig siden, du blev udråbt til sexgangster, når du tropper op her?

»Må jeg være ærlig?«

JA!

»Ikke en skid. Det kan jeg love dig. Det ville være skrækkeligt for mig selv og dansk film, hvis vi alle sammen blev renskuerede og artige.«

Sagde du ikke undskyld engang?

»Nej, det ord eksisterer ikke i min ordbog. Næ nej.«

»Jeg står ved, hvem jeg er, og hvordan jeg opfører mig og tager øretæverne, hvis nogen er utilfredse.«

»Jeg laver ikke om på mig selv eller beder om forladelse. Det kan jeg love dig for.«

Kan du så finde på at styre din opførsel i forhold til før i tiden?

»Ude på Zentropa får jeg besked at, at jeg ikke må give drengene og pigerne i røven. Men jeg sidder stadig og råber uartigheder.«

Kunne du så finde på det her i aften?

»Der går ikke en dag, uden jeg har klasket 10 i røven. Overhovedet ikke.«

Så det sker stadig?

»Det kan jeg love dig.«

Hvorfor har du det behov?

»Spørg det danske håndbold- og fodboldlandshold, hvorfor de klasker hinanden i røven. Det er en smuk og glad og jovial gestus.«

»Vi er inde i en puritansk bølgedal og vær altid allermest bange for dem, der svinger moralens store snehvide banner, for det er dem, der er de største syndere.«

Han understreger, at arbejdstilsynet konstaterede, at arbejdstilsynet havde det godt, og at de studerende bakkede ham op.