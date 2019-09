»Når du spørger, om jeg har lavet noget kriminelt, vil jeg da gerne være lidt street-wise og sige, det har jeg.«

Sådan siger modeikonet Mads Christensen, tidligere kendt som 'Blærerøven'.

Den københavnske biograf Empire på Nørrebro byder op til kostumefest under gallapremieren på gangsterserien 'Peaky Blinders'.

Det er nu femte sæson af den populære serie, hvor vi følger den kriminelle bande med arbejderkasketter og uldne tweed-suits ordne Birminghams over- og underverden.

Og mange er mødt op i Peaky Blinders-uniformer i dagens anledning. Udenfor står unge fyre klædt i tweed fra top til tå med geværer. De byder velkommen.

Indenfor på den røde løber bliver der budt på champagne, øl og Peaky Blinders-whiskey.

Den stærke irske drik bliver drukket, som vi andre skyller sladder ned til aftenkaffen. Onsdag aften spørger B.T. de kendte om deres værste lovovertrædelser.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den værste af dem er Mads Christensen, der er foredragsholder og tidligere moderedaktør på Euroman.

»Jeg har haft en seks måneders periode med grøn omstilling i samarbejde med færdselspolitiet,« joker han om sin lovovertrædelse.

Han kørte i 2015 hele 112 km i timen i sin porsche på en strækning med vejarbejde, hvor fartbegrænsningen var 80 kilometer i timen. Han mistede kørekortet i seks måneder, som han afsonede sidste år.

»Jeg har også engang optaget et ulovligt aktionærlån, men jeg kom til at betale lånet tilbage plus renter og retsskat.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 30 år gamle sag drejede sig om 50.000 kroner.

»Kort sagt: Jeg lånte penge, der ikke var mine. Jeg vidste ikke, hvorfor det var ulovligt, når det var penge, jeg selv havde tjent,« siger han.

Rødderne i Peaky Blinders har heller ikke altid lige styr på loven. Mads Christensen er stor fan af serien. Han skal senere holde et oplæg om 'Peaky Blinders-kasketten' sammen med Bernhard Tommerup, der ejer den 162 år gamle hatteforretning Petitgas i Købmagergade.

En butik som i øvrigt har oplevet en stigende efterspørgsel på 'Peaky Blinder-hatten'.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den tidligere 'Vild med Dans'-vært Claus Elming kører Peaky Blinders-stilen. Men kun udadtil. For desværre kan han ikke komme i tanker om forseelser.

»Ehhm. Hvad fa'en er det mest kriminelle, jeg har gjort. Jeg er ikke dømt for noget. Nej, det kan jeg ikke svare på,« siger han.

Det kan den flamboyante reality-deltager Philip May til gengæld. Nogle husker ham i kørestol. Nu er han på benene igen. Og det var han så sandelig også dengang, han voksede op i Farum.

»Det mest kriminelle, jeg nogensinde har gjort, er, at jeg ødelagde rigtig mange lygtepæle i mine unge dage i Farum.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg fandt ud af, at man kunne slukke dem ved at ruske i dem,« siger den tidligere Paradise Hotel-deltager.

Faktisk er det store reality-tv-dag. Mascha Vang er her, men hun vil ikke svare på spørgsmålet.

Nikita Klæstrup vil til gengæld gerne. Hun har lige været inde at se den nye dokumentar 'Diego Maradona', hvor hun savnede lidt mere information om fodboldlegendens kriminelle kokaineventyr.

»Men jeg har ikke selv gjort noget decideret kriminelt. Jo, jeg smuglede en burger med i biografen,« siger Nikita Klæstrup.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Danseren Louise 'Twerkqueen' Kjølsen er også lovlydig. Bare ikke når det gælder de såkaldte 'dickpics', hun modtager en del af.

»Jeg er jo fra Nørrebro og har gået på Blågårdsskolen og kender nogen, som kender nogen. Men altså jeg har engang stjålet en nød fra en grønthandler som barn, og så havde jeg vildt dårlig samvittighed,« siger hun.

»Og så kører jeg vildt dårligt på cykel i trafikken. Jeg deler også ulovligt de dickpics, som bliver sendt til mig. Til deres mor! Så siger jeg 'Hej Jonna. Du skal have en snak med Nikolaj'. Jeg er ligeglad med, at det er ulovligt,« siger hun.

Loven er til for at blive fortolket, lyder devisen vist. Sådan var det i hvert fald for Peaky Blinders-banden, som nu kan følges i sæson 5.