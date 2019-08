Mordforsøg, livredninger, bilulykker og flugt fra livet i Kina.

Det er ikke så lidt, aftenens fremmødte kendisser har været udsat for på deres rejser rundt om i verden.

B.T. er på den røde løber. Til gallapremiere i den københavnske biograf Imperial for at se filmen ‘Ser du månen, Daniel’ om en dansk fotograf, der bliver holdt fanget af den militante gruppe Islamisk Stat i 398 dage.

Filmen er bygget på Daniel Ryes egne beretninger som gidsel, og han er også til stede her i aften.

Alle kendte understreger, at de ikke har været i nærheden af at opleve det, som Daniel Rye blev udsat for.

Her er chokolade, blomsterbuketter og bobler. Og reception efter filmen.

Blandt publikum er Nikolaj Lie Kaas, Flemming Østergaard, Rasmus Bjerg, David Owe med Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen, der spiller Sanne Salomonsen i ‘Sanne the Musical’.

De to holder kærligt om hinanden, så man tror, de er kærester, men de er bare kolleger.

Gallapremiere på 'Ser du månen, Daniel'. Imperial, tirsdag den 27. august 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Skuespilleren David Owe fortæller, at han for 20 år siden svømmede ud for at redde en tyskers liv i vandet for selv at blive fanget af understrømmen.

»Han lå og skreg. Så i vandet rev jeg et svømmebræt ud af hånden på en anden mand, svømmede ud og gav det til turisten, der var i fare,« siger David Owe, der var stuntlærer i Grækenland for en række unge elever.

»Jeg var meget bekymret for, om jeg selv kom i land. Jeg gav op mod strømmen, så vi svømmede mod en lagune i stedet,« siger han.

Der ventede de, og da de kom i land, var svømmebrættets ejer sur over, at han fik taget sit bræt. David Owes elever gav ham til gengæld credit.

30-årige Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen har oplevet et mordforsøg, fortæller hun. Det skete i Sverige.

»Vi sad og spiste picnic ved en flod, og pludselig ikke langt derfra kunne vi se en gruppe store, brede mænd i en halvcirkel om en mindre mand.«

»Den største slår ham ud i vandet og kyler en pose i hovedet på ham, og så går de.«

Manden i vandet flød bare, så Ninas far fik ham hevet i land ved floden og gav ham hjertemassage, til ambulancen og politiet kom.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg skulle vidne, men min far græd, for det viste sig at være områdets hårdeste bande,« så den dengang 12-årige Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen slap i sidste ende.

Skuespilleren Rasmus Bjerg, der siden publikumbaskeren ‘Så længe jeg lever’ har turneret rundt som John Mogensen, har engang været på flugt fra kineserne.

»Jeg blev shanghajet i Kina med Helle, som nu er min kone« siger han.

De var på den slags dannelserejse, man er på, når man er 19-20 år gammel, fortæller han.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Der havnede vi i en park, hvor de var ved at optage en reklamefilm for provinsen, vi besøgte, og de ville have, vi skulle være med,« siger han om dengang for tyve år siden.

Så sad det danske par som publikum til en danseforestilling. Kineserne havde sagt, det ville tage en time.

»Efter fire timer fik vi nok og ville have mad, men det måtte vi ikke. Der stod vagter med hunde, og vi skulle bare blive siddende.«

Så de lod, som om de skulle på toilettet en ad gangen. Rasmus Bjerg begyndte.

»Så jeg gik på toilettet og stak af, men både vagter og hunde løb efter mig, til jeg faldt ned i en kloak, hvor jeg gemte mig med lort til halsen.«

Hans kone Helle Bjerg havde sneget sig bagom, mens Rasmus var “på toilettet”. De fandt senere hinanden, hvor Rasmus Bjerg måtte vaske alt skidtet af.

Også forretningsmanden Flemming Østergaard har prøvet sit.

»Jeg har set døden i øjnene nogle gange,« siger Flemming Østergaard midt i menneskemængden.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg har nødlandet i Zürich, jeg har oplevet en heftig flyvetur i Indonesien, hvor jeg troede, det var sidste step, men det værste var, da jeg blev kørt ned af en bil i 1986,« siger Flemming Østergaard.

Foran fodgængerfeltet overså en bilist Flemming Østergaard, der sad i kørestol i et år med risiko for at miste højre ben.

Flemming Østergaard begyndte sidste år at afsone 1,5 år i fængsel dømt for kursmanipulation med Parkens aktier, mens han selv var bestyrelsesformand.

»Det er klart, at jeg af og til føler afmagt. I fængslet er jeg fighter nok til at sige: ‘Op at stå igen’,« siger Flemming Østergaard, inden filmen går i gang.