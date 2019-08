»Nogle gange skal man også ned på jorden. Vi har solgt 60 biografbilletter af filmen i Sverige,« joker Anders Matthesen om megasuccesen ‘Ternet Ninja’.

Folket griner som altid med Anden. For Ternet Ninja har solgt 960.000 billetter i Danmark. Og er den mest sete biograffilm i 34 år siden 'Op på Fars Hat'.

Komikeren, skuespilleren og filminstruktøren står på scenen med Årets Hæderspris til Svendprisen i Svendborg. Mere om Anden og hans sjove, rød-grøn-blå stribede frisure senere.

Den 14 år gamle Svendprisen er en af årets helt store begivenheder i Svendborg. Danske stjerneskuespillere og kendisser tropper op på torvet.

Nikolaj Lie Kaas, Dar Salim, Bille August med datteren Alba August, Fanny Bornedal, Anne Louise Hassing, Peter Aalbæk, Ellen Hillingsø, og vi kunne blive ved. Se vinderlisten nederst.

Det halve Svendborg må være her. Kim Larsen-Danmark med børn, forældre og ældre.

Her er muzak for fuld drøn mellem priserne.

Noget der lyder som et computerlavet, mp3-komprimeret guitarriff af 'Wild Thing (You make my heart sing)' drøner derudaf fra scenen.

Anders Matthesen vinder to priser. For årets film og særprisen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Vært Peter Frödin går på, synger Løvernes Konge-monsterhittet ‘Can you Feel the Love Tonight’, og så er vi ligesom i gang.

»Nikolaj Lie Kaas er simpelthen så sød,« siger han ud i den blå tropehede.

Og folket griner. Det er dem, der har stemt på, hvem der skal vinde alle priser.

Første prisvinder er Dar Salim for at være 'Årets Danske Skuespiller i en Tv-dramaserie'. Det er 'Kriger'.

Dar Salim vinder prisen for årets skuespiller i en dansk tv-serie Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Tusind tak, den er stor og flot,« siger han om den grønne pris.

»Jeg er lige kommet og skal falde ned. Nu skal jeg ud og have en øl eller to,« siger han stolt, og snart står han sammen med alle de andre skuespillere og drikker fadøl, ser showet, venter på priserne.

Badehotellet vinder en Svend for tredje gang i seriens levetid.

Så går Iben Hjejle og Signe Lindkvist på scenen og synger en sang:

»Nu skal vi hylde håber, det det levede engang. Som er forbeholdt de unge. Så derfor denne sure sang,« lyder det.

Den unge, der nu skal hyldes, er årets håb: Alba August.

Hun vinker sødt ud til publikum.

»Wauw. Tusind tak,« siger hun.

Både far og datter, Bille August og Alba August, modtog priser for Årets Håb og Årets Hæderspris Foto: Jens Nørgaard Larsen

På den røde løber afslører hun, at hun håber på flere roller i ind- og udland.

»Jeg drømmer helt klart om Hollywood. Men jeg vil også bare gerne have roller, der betyder noget for en.«

Der er intet nyt på papiret lige nu, men det kommer der måske nu, fortæller hun.

»Prisen betyder, at folk tror på en. Det er en bekræftelse. Der er edderman'me noget, jeg skal leve op til.«

Ellen Hillingsø overrækker prisen til Bille August Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hendes far Bille August vinder senere Hædersprisen og bliver rost af Ellen Hillingsø.

»Han har lavet en af Danmarks bedste film, 'Pelle Erobreren', og har vundet Den Gyldne Palme. I selskab med mestre som Ken Loach, Haneke og Coppola,« siger Ellen hillingsøe om Bille August.

Om publikum forstår referencerne er uvist. Dorthe Gerlach går på for at synge.

Hun fortæller, at hun kunne alle replikker som barn til 'Busters Verden'. At hun tog til audition.

»Men jeg endte uden en eneste rolle. Jeg var grædefærdig.«

Nikolaj Lie Kaas vinder prisen for 'Årets Mandlige Skuespiller'.

»Er det tredje gang, jeg vinder den her pris? Jeg er meget, meget taknemlig for at slutte af på den her måde,« siger han om sin rolle i Journal 64.

Han ønsker Ulrich Thomsen held og lykke med rollen fremover.

Nikolaj Lie Kaas vinder årets danske skuespiller for sin rolle i Journal 64 Foto: Jens Nørgaard Larsen

Trine Dyrholm vinder rollen for 'Årets kvindelige skuespiller' for 'Dronningen'. Hun er ikke til stede.

I stedet går filminstruktør May el-Toukhy på. Ringer til Trine Dyrholm, der er i Estland, og takker alle fra hotelværelset.

Og så er der Anden. Han vinder først 'Årets Særpris' og siden hen prisen for årets film: Ternet Ninja.

»Fremragende hår,« råber en fra publikum til Anden.

»God linje, der. Og i lige måde,« svarer han om sit mangefarvede hår.

»Jeg vidste, jeg var nomineret til noget, men ikke hvad,« siger han på den røde løber og kommer ind på sit hår:

»Den kom i stand på den måde, at jeg har rundet 400.000 likes på Facebook. Så måtte brugerne bestemme farverne. Det var Christine fra Vesterbro, der farvede det,« siger han.

»Jeg er glad for det,« siger han, inden han går ud til sine børn.

Badehotellet-holdet vandt for tredje gang en »svend« for Badehotellet Foto: Jens Nørgaard Larsen