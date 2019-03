En tre timer lang mavepuster. Dét er, hvad der venter dig, hvis du har planer om at sætte dig til rette i sofaen og sluge ‘Leaving Neverland’.

B.T. har set dokumentaren, som hele verden taler om. Og det er stærke sager, når de de to voksne mænd Wade Robson og James Safechuck fortæller om at have været misbrugt som drenge af selveste Michael Jackson. Af kongen af pop.

Sobert og troværdigt fortæller de deres historie om, hvad der startede som venskaber med en dengang over 30-årig mand og gradvist udviklede sig til seksuelle overgreb.

Om alligevel at elske ham. Og ville forsvare ham til verdens ende. Som altså er nu.

Siden ‘Leaving Neverland’ fik verdenspremiere på Sundance Film Festival for to måneder siden, har filmen delt verden i to.

Fans af Michael Jackson og kritikere af dokumentaren siger med rette, at den er ensidig. At instruktøren helt unuanceret lader de to påståede ofres beretning stå alene uden et eneste bevis på, at de taler sandt.

For begge har tidligere vidnet til fordel for Michael Jackson. Begge har tidligere anlagt civilt søgsmål mod boet efter Michael Jackson og er blevet afvist.

Sidst men ikke mindst er Michael Jackson aldrig blevet dømt..

Og i den anden lejr står altså dem, der med dokumentaren føler, at de nu har har fået den sidste brik i puslespillet, at billedet af en pædofil overgrebsmand nu er komplet.

Selvom det er ti år siden, at Michael Jackson døde, er der stadig store følelser på spil. Vi prøver her at opridse fem argumenter fra hver lejr.

Derfor er Michael Jackson uskyldig:

Ifølge Forbes gennemførte FBI sideløbende med Los Angeles politi i 2003-2005 en gennemgribende og grundig undersøgelse, som udmøntede sig i et 300 siders dokument. FBI fandt ikke beviser for, at der havde fundet misbrug sted.

En jury frikendte ham ved retten i 2005. De fandt ikke anklagerne bevist, ligesom de heller ikke opfattede en række af vidnerne mod Michael Jackson som troværdige.

Ifølge sagsanlægget mod HBO, som Jackson familien har fremsat, har de to medvirkende i dokumentaren adskillige gange ændret historie og er derfor ikke troværdige.

Hundredvis af drenge - inklusive ‘Alene hjemme’-stjernen Macaulay Culkin - har vidnet til fordel for Michael Jackson og under ed afgivet forklaring om, at der intet upassende skete mellem dem og Michael Jackson.

I forbindelse med anklagen mod Michael Jackson tilbage i 1993 blev Jordan Chandlers sag alvorligt svækket, da det kom frem, at drengens far i en hemmelig lydoptagelse blev hørt fortælle, hvordan han kunne score kassen på sagen.

Michael Jackson under sin 'Dangerous' turné i 1993. Foto: STR/AFP Vis mere Michael Jackson under sin 'Dangerous' turné i 1993. Foto: STR/AFP

Derfor er Michael Jackson skyldig:

Flere jurymedlemmer gav efter retssagen i 2005 udtryk for, at de egentlig troede på, at Michael Jackson misbrugte børn, men at de ikke fandt de konkrete anklagepunkter tilstrækkeligt bevist.

Adskillige ansatte på Neverland har vidnet om, at de har set mistænkelige ting foregå under besøg af børn, ligesom de ifølge Vanity Fair aldrig så en kvinde overnatte sammen med Michael Jackson. Heller ikke Lisa Marie Presley, som han var gift med.

I forbindelse med sagen mod Michael Jackson i 1993 tog efterforskerne bl.a. billeder af Michael Jacksons penis for at kunne sammenligne med den tegning, som drengen Jordan Chandler havde lavet. De var identiske.

Wade Robson og James Safechucks beretninger i dokumentaren har en detaljegrad, som flere psykologer med speciale i misbrug ifølge amerikanske medier mener, ikke kan være opdigtede.

En samling af pornografiske magasiner blev fundet i en kuffert ved siden af Michael Jacksons seng. Fingertryk-eksperter, som også udførte arbejde for Secret Service, fandt såvel Michael Jacksons som drenges fingeraftryk på de samme sider.