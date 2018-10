I flere år kæmpede den 33-årige canadiske musikstjerne Avril Lavigne for sit liv, efter at hun i 2013 blev ramt af den alvorlige infektion borreliose.

»Jeg lå i sengen i f****** to år,« siger Avril Lavigne til Billboard om sine år med sygdommen.

'Complicated'-sangerinden opdagede sygdommen under sin turné i 2014, hvor hun pludselig følte sig elendigt tilpas og enormt træt. Efter mange lægebesøg fik hun til sidst konstateret borreliose.

»Jeg var udiagnosticeret i så lang tid, og jeg følte mig fucked,« siger siger Avril Lavigne til det amerikanske medie.

Avril Lavigne på den røde løber i 2015. Foto: MARK RALSTON

Avril Lavigne forsøgte at gøre comeback i 2015, men måtte indse, at hun ikke havde kræfterne til det.

»Jeg prøvede at tage en maske på, fordi jeg ikke ønskede at være hende den syge. I det sekund jeg følte mig rask, lagde jeg et billede på Instagram, og lod som om alting var godt igen,« siger sangerinden, der måtte udskyde sit comeback.

Mens Avril Lavigne har været væk fra rampelyset, har fans haft mange teorier om, hvorvidt hun ville vende tilbage eller ej.

Men det lader til, at ventetiden for sangerindens fans er ovre. For første gang i to år var Avril Lavigne på den røde løber, og i 2019 er der ny musik fra musikstjernen. Albummet vil blive det første i fem år.