Tabita Thinggard fra 'Ex on the Beach' er en tur under nålen, hvor hun får tatoveret et frækt ord på indersiden af sin læbe.

Mens en tatovering for nogen kræver meget overvejelse og kan betegnes som en af livets vigtigste beslutninger, så er der andre, der tager mere let på det. I en ny video i samarbejde med Sladderkongen.dk kan man i hvert fald konstatere, at Tabita Thinggard fra anden sæson af ’Ex on the Beach’ hører til den sidstnævnte kategori.

I videoen skal realitybaben, der allerede er pyntet med flere tatoveringer på kroppen, have lavet to af de ret så permanente kropsudsmykninger under en tur til Sverige, og her tager hun seerne med gennem hele processen. Forud for turen under nålen forklarer hun, hvad hun skal have lavet – og lad os bare sige, at den ene tatovering er mere modig end den anden, både hvad motivet og placeringen angår.

»I dag skal jeg simpelthen tatoveres bag mit øre, og jeg glæder mig supermeget til at se, hvordan det kommer til at blive,« fortæller hun spændt.

»Udover det skal jeg have skrevet ’P-I-K’ inde i min læbe (indersiden, red.), haha, og jeg synes, det bliver grineren det her, det bliver fucking sjovt! YOLO, vi lever kun en gang, så hvorfor ikke?« spørger hun retorisk.

Motivet bag øret er et stempel, som er en motordel i en bil. Den skal repræsentere hendes baggrund som uddannet mekaniker. Teksten derimod, det er bare “en fucking dum tatovering”, som hun kalder det og fortæller, at det ikke gjorde ondt at få lavet.

Det ser ikke desto mindre temmelig smertefuldt ud, når to tange trækker i hendes underlæbe, mens nålen kører afsted på indersiden – vurdér selv i videoen herunder.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk