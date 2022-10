Lyt til artiklen

For anden gang på relativt kort tid har verdensstjernen Harry Styles måtte afbryde en koncert, fordi publikum kastede ting efter ham.

I august var det et par bløde kyllingenuggets, der ramte den 28-årige sanger.

Men for nylig var det en noget hårdere genstand, der fandt vej til scenen.

Værre var det, at genstanden – som flere medier mener at have identificeret som en vandflaske – ramte Harry Styles lige i skridtet.

Optrinnet blev fanget på video, og her kan man se, at sangeren knækker sammen på scenen og siger:

»Det var altså uheldigt.«

Herefter bruger han lige et par øjeblikke på at sunde sig og ryste benene.

Men lige som ved kyllingenugget-hændelsen har Harry Styles overskud til at joke sig igennem det.

LOL right in the sweet spot pic.twitter.com/kCvhCroHgJ —

Efter stødet i skridtet fortsatte han nemlig med at tale til publikum – men denne gang med påtaget lys stemme.

Harry Styles skulle have givet koncert på dansk jord i juli, men samme dag – få hundrede meter væk – blev tre mennesker erklæret døde og yderligere fire hårdt sårede efter et masseskyderi i butikscentret Field's.

»Mit hjerte er knust sammen med befolkningen i København. Jeg elsker den her by. Folkene er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust på vegne af ofrene, deres familier og alle, der lider. Jeg er ked af, vi ikke kunne være sammen. Vær søde at passe på hinanden,« skrev Harry Styles efterfølgende på Twitter.

Siden er en ny dansk koncert blevet offentliggjort. Den kommer til at finde sted i Horsens til maj næste år.