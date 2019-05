Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen og møder en kendt politiker midt i deres frokost – for det skal jo også passes.

Astrid Krag fra Socialdemokratiet (S) har ligesom de fleste andre haft en travl dag, men hun nåede dog alligevel en forholdsvis rolig stund på Lagkagehuset i Solrød.

Hurtigt efter var hun dog på farten igen.

Der skulle deles røde roser ud på Greve Station, før hun skulle videre til endnu en debat. I dag med Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti.

Her kan du se Astrid Krag og hendes frokost. Vis mere Her kan du se Astrid Krag og hendes frokost.

Hvad spiste du til frokost i dag?

»En tunsandwich fra Lagkagehuset i Solrød.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Jeg har været tidligt af sted for at komme til Næstved og lave 'Mød partierne' på P4 Sjælland og skulle finde et sted at spise, hvor jeg kunne streame Socialdemokratiets pressemøde og svare på mails og mistede opkald imens.«

Hvad har du lavet i dag?

»Jeg startede dagen i P4 Sjælland, så kørte vi til Solrød for at se pressemødet med Socialdemokratiet, ordne kalender og svare på opkald og få frokost.«

Hvad er din livret?

»Min livret afhænger meget af mit humør. Jeg elsker burger og pomfritter og milkshake – men er heldigvis også rigtig vild med den indiske lak, min mand kan lave. Ellers ville det nok løbe løbsk med kalorierne.«

Hvad er din score-ret?

»Jeg er berygtet blandt familie og venner for at være en ret dårlig kok, så det må være blåmuslinger dampet i hvidvin, for det er den eneste fancy ret, jeg kan lave, hvor der ikke går et eller andet skævt.«