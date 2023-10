Blot få timer før sin død havde Matthew Perry været til træning.

Det skriver kendissitet TMZ, som mener at vide, at det var hollywoodstjernens personlige assistent, der fandt Perry livløs i et boblebad.

Den 54-årige skuespiller fra 1990ernes hitserie 'Venner' døde pludselig lørdag, og TMZ skriver, at han blot få timer forinden havde spillet ketcherspillet pickleball.

Lørdag morgen havde Perry angiveligt spillet pickleball i to timer, og da han kom hjem, sendte han assistenten i byen på nogle ærinder.

Matthew Perry blev 54 år. (Arkivfoto) Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Matthew Perry blev 54 år. (Arkivfoto) Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix

Da assistenten et par timer senere kom tilbage, lå skuespilleren livløs i boblebadet.

Assistenten slog alarm, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Indtil videre tyder det på, at han er druknet.

Politiet understregede med det samme, at nyheden om dødsfaldet kom frem, at der ikke var foregået noget kriminelt i huset.

Samtidig forlød det, at der heller ikke var fundet stoffer i Perrys hjem.

Matthew Perry har flere gange åbent fortalt om det misbrug af både alkohol og stoffer, som han havde kæmpet med i årevis.

I selvbiografinet 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' fra 2022 afslørede han, at han som 49-årig nær havde mistet livet, da han tyktarm eksploderende af et overforbrug af opioid.

Dengang tilbragte han to uger i koma og i alt fem måneder på hospitalet.