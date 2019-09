En selvbiografi af skuespillerinden Demi Moore, hvori hun beskylder sin eksmand Ashton Kutcher for utroskab, har skabt furore.

Det har fået den 41-årige skuespiller til tasterne, hvor han kommenterer de beskyldninger, som 56-årige Demi Moore kommer med i bogen 'Inside Out'.

I bogen står der blandt andet, at Ashton Kutcher skulle have været hende utro, fordi hun ikke ville være med til trekanter.

I et kryptisk opslag på Twitter svarer han nu igen.

Demi Moore og Ashton Kutcher dannede par fra 2005 til 2011. Foto: BRENDAN HOFFMAN Vis mere Demi Moore og Ashton Kutcher dannede par fra 2005 til 2011. Foto: BRENDAN HOFFMAN

'For sandheden: Send mig en sms,' står der i tweetet, som er efterfulgt af superstjernens telefonnummer.

Og der skulle ifølge det engelske medie The Sun ikke være tale om et falsk telefonnummer.

Ashton Kutcher skrev nemlig det samme telefonnummer i et tweet sidste år, da han ønskede at komme i kontakt med 'rigtige mennesker', skriver mediet.

Hintet i Hollywood-stjernens nyeste tweet kom kort tid efter et andet tweet, som har fået flere af Kutchers 18 millioner følgere til at spekulere i, om han direkte ville have kommenteret Demi Moores beskyldninger.

For truth text me. +1 (319) 519-0576 — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

'Jeg skulle lige til at trykke på knappen til et rigtig spydigt tweet, men så fik jeg øje på min søn, min datter og min kone, så jeg slettede det,' står der.

Demi Moore og Ashton Kutcher fandt sammen i 2005, men parret gik fra hinanden igen seks år senere.

Han danner nu par med den amerikanske skuespillerinde Mila Kunis.

Demi Moore har tidligere været gift med Bruce Willis og Freddy Moore.