Hollywood-stjernen Ashton Kutcher får i denne uge rippet op i et 18 år gammelt mareridt.

I 2001, da han var slået igennem som skuespiller med tv-serien 'That 70's show' og film som 'Dude Where Is My Car', var han kæreste med den jævnaldrende mode-studerende og deltids-stripper Ashley Ellerin.

En aften da de havde aftalt at skulle mødes efter en Grammy-fest, åbnede hun pludselig ikke døren, da han stod foran hendes hoveddør.

Nyhedsmediet News.com.au beretter, at Ashton Kutcher kiggede ind af vinduet og så nogle røde pletter på gulvtæppet. Han tolkede det som rødvin og kørte hjem igen, da han regnede med, at hun var gået i seng.

Dagen efter blev Ashley Ellerin fundet død. Morderen havde stukket hende 47 gange og først i denne uge - altså 18 år efter - begynder retssagen, hvor Ashton Kutcher hives ind som vidne i retten i Los Angeles.

Den anklagede gerningsmand er 43 år og hedder Michael Gargiulo. Han er i forvejen sat i forbindelse med 13 andre mord og har siddet i fængsel siden 2008.

Ifølge politirapporten var det Ashley Ellerins roomate, der havde fundet hendes lig, efter Ashton Kutcher aftenen forinden var taget uvidende hjem.

Roommaten havde længe advaret hende om sin nye mystiske nabo, der på et tidspunkt havde fortalt, at FBI var efter ham på grund af et mord i Chicago.

#HollywoodRipper - The jury is now seeing horrific pictures of Ashley Ellerin's body. She was stabbed 47 times, nearly decapitated. pic.twitter.com/SFGYEheBll — Cathy Russon (@cathyrusson) May 2, 2019

Men Ashley Ellerin havde ikke taget sin roommates advarsler alvorligt og havde ved flere lejligheder inviteret Michael Gargiulo over til fest. Man mente til sidst, at den anklagede morder var blevet besat af hende.

Ashton Kutcher har siden 2001 ikke udtalt sig offentligt om sagen.

En nær ven har til avisen The Examiner angiveligt sagt, at Ashton Kutcher har haft mareridt i løbet af årene. At han har brugt lang tid på at komme over det.

Ashton Kutcher var i årene efter Ashley Ellerins død først gift med skuespiller Demi Moore. De blev skilt i 2013 og i dag er han gift med skuespiller Mila Kunis, som han har to børn med.