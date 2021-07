Hvis man har 200.000 til 250.000 dollar, der bare brænder i lommen, så er det muligt at købe en billet til en tur ud i rummet med milliardæren Richard Bransons firma Virgin Galactic.

Og dette var faktisk præcis, hvad skuespilleren Ashton Kutcher havde gjort.

Det var dog ikke alle i husstanden, der mente, at det var en helt fornuftig idé sådan at blive rumturist.

Ashton Kutchers kone, Milas Kunis, satte nemlig foden i overfor for sin mands planer.

»Da jeg blev gift og fik børn, sagde min kone, at det måske ikke var den smarteste familiebeslutning at tage i rummet,« lød det fra Ashton Kutcher i et interview med Cheddar News.

»Det var meningen, jeg skulle være med på det næste fly, men det kommer jeg ikke.«

Billetten blev solgt tilbage til selskabet, og intet tyder på at de får svært ved at finde en ny køber.

Mere end 600 personer har således reserveret billetter til firmaets rumflyvninger.

Richard Branson deltog selv i firmaets første bemandede flyvning i sidste uge. Og tirsdag fuldendte Amazon-stifter Jeff Bezos, verdens rigeste mand, en tur til kanten af rummet.

Det er dog ikke alle, der mener, at Richard Branson faktisk har været i rummet.

Grænsen mellem rummet og jordens atmosfære går ifølge officielle luftfartsregistreringer nemlig ved 100 kilometer – og ikke de 85 kilometer som Richard Branson tog.

I USA kan det dog godt kaldes en rumrejse, da man her har sat grænsen ved 80 kilometer.

43-årige Ashton Kutcher og 37-årige Mila Kunis har to børn sammen.