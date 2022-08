Lyt til artiklen

»Du sætter ikke rigtigt pris på det, før det er væk.«

Sådan lyder det fra Ashton Kutcher, som i National Geographic-programmet 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' afslører, at han for to år siden blev ramt af en sjælden form for vaskulitis, der gjorde ham ude af stand til både at gå, høre og se.

Skuespilleren fortæller desuden, at han dengang var i tvivl om, hvorvidt han nogensinde ville genvinde disse evner – og det skulle da også vise sig, at et helt år skulle gå, før alt var tilbage til normalen.

Der skal dog mere til at slå den 44-årige skuespiller ud.

»I det øjeblik, du begynder at se dine forhindringer som ting, der er lavet til dig for at give dig det, du har brug for, så begynder livet at blive sjovt, ikke?« siger Ashton Kutcher og fortsætter:

»Du begynder at surfe oven på dine problemer i stedet for at leve under dem.«

Vaskulitis er en meget sjælden autoimmun lidelse, der forårsager betændelse i blodkarrene, hvilket blandt andet kan resultere i begrænset blodgennemstrømning.

Ifølge Gigtforeningen finder der mange former for vaskulitis, som grupperes efter, hvilke blodkar der er ramt af betændelse: de store, de mellemstore eller de små blodkar.