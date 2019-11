Mange forestiller sig nok en drillesyg, tålmodig historiefortæller, som ikke kan få nok af sine børnebørn, når de hører ordet bedstefar.

Den definition passer dog ikke helt på den 79-årige erhvervsmand Asger Aamund.

»Jeg er nok en lidt atypisk bedstefar,« siger den kendte mangemillionær i podcasten 'Fårking Far', hvor værten Mattias Hundebøll har sat Asger Aamund stævne for at stille ham spørgsmål om hans erfaringer med at være far, papfar og bedstefar.

Selvom Asger Aamund, der udover at være en succesfuld erhvervsmand også er kendt for sine - til tider - opsigtsvækkende holdninger, fortæller i podcasten, at han holder meget af sine børnebørn, så falder rollen som bedstefar ham ikke altid lige naturligt.

»De (Asger Aamunds børn, red.) kan ikke komme og parkere børnene hos mig, hvis de vil i biografen, eller dumpe dem hos mig nogle dage, fordi jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre med dem,« siger Asger Aamund.

Til B.T. fortæller Asger Aamund, at han måske adskiller sig lidt fra den traditionelle forestilling om en bedsteforælder.

»Jeg hører ikke til dem, der vil passe børnene dag og nat. Jeg kan godt hjælpe med at passe børnene et par timer, og det gør jeg også indimellem, men jeg babysitter ikke for dem,« fortæller Asger Aamund.

I podcasten fortæller erhvervsmanden, at han i stedet blandt andet viser omsorg og kærlighed til sine børn og børnebørn ved at lave mad til dem. Han inviterer dem på gode middage og holder en stor julefest for dem hvert år.

Asger Aamund har i mere end 30 år dannet par med Susanne Bjerrehuus. Foto: Martin Sylvest Andersen

Men lige så meget som den 79-årige mangemillionær nyder at invitere familien forbi til samvær og hygge, lige så meget virker han til at nyde, at de tager hjem igen.

Så meget faktisk at han i en periode købte et sommerhus til hver af sine børn i nærheden af sit eget i Tisvilde, hvor de kunne bo i sommerperioden sammen med deres familier. På den måde slap han nemlig for, at de skulle bo hos ham.

»Jeg ville blive sindssyg, hvis jeg havde et stort sommerhus med otte værelser, hvor de kunne bo hele sommeren, tømme køleskabet og drive mig til vanvid med skrigende unger i hele huset,« siger Asger Aamund i 'Fårking Far'.

Overfor B.T. fortæller Asger Aamund, at han købte sommerhusene af flere årsager.

Er det i orden at sige nej til at passe sine børnebørn?

»Man kan jo se på dem med de store huse, at de føler sig plaget over hele sommeren, fordi familien aldrig tager hjem. Og de kan ikke sige nej til dem, for de har jo pladsen,« fortæller han og fortsætter:

»Så jeg købte dem for at sikre mig, at jeg kunne få noget privatliv, for det sætter jeg pris på,« siger Asger Aamund.

I podcasten understreger han samtidigt, at han er sikker på, at både børn og børnebørn også var glade for at tage hjem igen, »så de ikke havde en gammel tyran til at dominere dem igennem en hel sommer.«

Sidenhen har datteren Malou Aamund, der er Googles danske direktør, købt sommerhuset af sin far, mens hans søn, filmfotografen Martin Aamund, er flyttet et andet sted hen.

Malou Aamund er gift med journalisten Mikael Bertelsen. Sammen har parret tre døtre. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Udover at være både morfar og farfar til sine biologiske børnebørn har Asger Aamund i mere end 30 år dannet par med den kendte debattør Suzanne Bjerrehuus, og han er papfar til modellen Oliver Bjerrehuus, som har fire børn.

Dermed er der mange børnebørn og papbørnebørn at holde styr på. Særligt sidstnævnte er ofte på besøg i hjemmet, som han deler med deres farmor, Suzanne Bjerrehuus.

»Fordi farmor er meget kærlig og indstillet på at være noget overfor sine børnebørn,« forklarer 79-årige Asger Aamund i podcasten og tilføjer:

»Men det er stadig mig, der må lave pandekager til dem og sørge for, at det kører på det kulinariske område, og det gør jeg gerne.«