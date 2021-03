Erhvervsmanden Asger Jensen. Ringer det en klokke? Hvis svaret er nej, så er det ikke så underligt.

I sidste uges afsnit af 'Mads og A-holdet' fortæller 81-årige Asger Aamund om, hvordan han fik navnet Aamund. Det lå nemlig umiddelbart i kortene, at han skulle hedde Jensen.

I programmet fortæller han, at det var hans fars anden kone, der fik sat en stopper for den Jensen-slægt, som hans far ellers kom fra.

»Da han blev gift anden gang, ville konen ikke hedde Jensen. Hun ville have et meget fint navn. Hun hed Lichtenberg, så hun ville sgu ikke hedde Jensen,« fortæller Asger Aamund.

Faren havde så givet sin kone en bog med navne, som hun kunne vælge imellem. Valget faldt på Aamund.

»Aamund blev jo stavet der i 30erne med to A'er – gammeldags Å – så hun kom først i telefonbogen. Så sagde hun, hun gerne ville hedde Aamund,« fortæller han.

Den 81-årige Asger Aamund har senere videregivet sit efternavn til sine børn og på den måde videreført det nye slægtsnavn. Malou og Martin Aamund hedder de.

Han er også bror til forfatteren Jane Aamund, som dog gav sine børn efternavn efter sin mand, Søren Rekling.