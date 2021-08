»Come with me if you want to live.«

Sådan lød opfordringen fra Hollywood-stjernen Arnold Schwarzenegger tilbage i januar, da han delte en video, hvor han blev vaccineret mod coronavirus.

Et opslag, der har fået massiv omtale, og som nu har nået helt nye højder.

Lige siden coronapandemien ramte verden over, har Arnold Schwarzenegger nemlig ikke lagt skjul på, at han er fortaler for, at folk skal lade sig vaccinere.

Det skrev han blandt andet i et opslag på Facebook.

»Dr. Fauci og alle virologerne og epidemiologerne og lægerne har undersøgt sygdomme og vacciner hele deres liv, så jeg lytter til dem, og jeg opfordrer dig til at gøre det samme.«

Og lige netop disse ord har muligvis givet pote, da opslaget igen har vakt opsigt på de sociale medier.

Indenfor den seneste uge er der nemlig flere kendte ansigter, der har videredelt Schwarzeneggers vaccineopfordring på det sociale medie Twitter.

Det gælder blandt andet store personligheder som Piers Morgan, Rex Chapman og Jerome Adams, da de mener, at Hollywood-stjernen fortsat har fat i vigtige pointer om, at man skal lytte til sundhedspersonalet frem for folk på Facebook, når det omhandler vacciner.

Den amerikanske tv-personlighed Piers Morgan skriver eksempelvis, at en enhver vaccineskeptiker bør læse opslaget og understreger, at 'man heller ikke får hjælp fra YouTube, hvis ens hus brænder, men man ringer til brandvæsenet'.

'If your house is on fire, you don't go on YouTube, you call the damn fire department.' Some excellent advice from Arnold @Schwarzenegger that every vaccine-sceptic should urgently read: pic.twitter.com/P7dGnPoysQ — Piers Morgan (@piersmorgan) August 10, 2021

Også Jerome Adams mener, at man skal lytte til Schwarzeneggers opfordring.

From one of the strongest men to ever walk the planet: “It takes strength to admit you don’t know everything- weakness is thinking you don’t need expert advice and only listening to sources that confirm what you want to believe.”@Schwarzenegger pic.twitter.com/6d77cUOy1I — Jerome Adams (@JeromeAdamsMD) August 9, 2021

Selvom Schwarzenegger skrev opslaget helt tilbage i januar, kan man altså ikke sige, at det er gået i glemmebogen.