Han ligner sin far på en prik, og han har endda noget nær de samme berømte muskler, men så slutter sammenligningen også her.

For Joseph Baena gider tydeligvis ikke at gå i samme spor som sin 'Terminator'-far, Arnold Schwarzenegger, når det kommer til sin karriere.

Den 23-årige kendissøn er i hvert fald gået langt udenom jobbet som skuespiller og er i stedet sprunget ud som ejendomsmægler.

Det afslører han selv på Instagram, hvor han blandt andet skriver følgende:



'Super spændt på at starte min nye karriere som ejendomsmægler,' indleder Joseph Baena, som i sit opslag også fortæller, at han hovedsageligt kommer til at sælge huse i den vestlige del af Los Angeles.

Det har – efter offentlighedens viden – ikke ligget i kortene, at Joseph Baena skulle blive skuespiller.

Det har dog været fremme, at han – ligesom sin far – gik efter en karriere som bodybuilder.

Hvis man tager et kig på hans Instagram, er det da også tydeligt at se, at æblet ikke er faldet langt fra stammen, når det kommer til hans muskuløse bygning.

Selvom det ikke er svært at gætte, hvem Joseph Baenas far er, når han viser musklerne frem, så gik der faktisk hele 15 år, før offentligheden fik kendskab til ham.

Baena er nemlig resultatet af en affære mellem Arnold Schwarzenegger og Hollywood-ikonets daværende stuepige, Mildred Baen.

Da Mildred Baen blev gravid, var Arnold Schwarzenegger stadig gift med journalisten Maria Shriver, som han har fire børn med.

Mildred Baen, der også selv var gift, påstod derfor, at Joseph Baenas far var hendes egen mand, Rogelio Baena.

Arnold Schwarzenegger har tidligere udtalt, at han heller ikke selv vidste noget om sønnen i begyndelsen, men at han fattede mistanke, da Joseph blev ældre og begyndte at ligne ham mere og mere.

I 2011 kunne Los Angeles Times så afsløre sidespringet, hvilket medførte, at Maria Shriver gik fra Schwarzenegger.



Skuespilleren har dog siden udtalt, at bruddet medførte, at han kunne blive genforenet med sin 'ukendte' søn, som han den dag i dag skulle have opbygget et godt forhold til.