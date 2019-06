Terminator-guvernørens datter, forfatteren Kathrine Schwarzenegger er blevet gift med Hollywood-skuespilleren Chris Pratt.

Parret, der første gang blev set sammen i januar 2018, forevigede deres kærlighed 8. juni ved en lille, intim ceremoni i Montecito i Californien.

Det fortæller en anonym kilde til PEOPLE.

»Man kan se, at i dag er den lykkeligste dag for Katherine. Hun har smilet konstant. Og Chris virker svimmel af spænding. Stedet er smukt. Masser af blomster og grønt overalt. Det er et meget romantisk sted til et bryllup,« siger kilden.

Katherine Schwarzenegger til venstre, Arnold Schwarzenegger i midten og søsteren Christina Schwarzenegger til højre. Foto: TARA ZIEMBA Vis mere Katherine Schwarzenegger til venstre, Arnold Schwarzenegger i midten og søsteren Christina Schwarzenegger til højre. Foto: TARA ZIEMBA

Hele familien var samlet til den store dag, inklusive selvfølgelig brudens mor og far; Maria Shriver og Arnold Schwarzenegger, som begge så meget glade ud.

Med sig havde turtelduerne også 39-årige Chris Pratts seksårige søn, Jack, 29-årige Kathrine Schwarzeneggers tre søskende og deres nære ven Rob Lowe og hans sønner John og Matthew.

Pratt og Schwarzenegger annoncerede deres forlovelse på de sociale medier tilbage i januar 2019 – syv måneder efter de officielt var begyndt at date.

Pratt har før været gift to gange, den ene gang med Anna Faris, som han har sønnen Jack med. De gik fra hinanden i 2017.

Schwarzenegger havde været gift én gang, før hun og Pratt fandt sammen.

Tilbage i april holdt Kathrine Schwarzenegger en forlovelsesfest i sin mors hus for sine venner og familie. Senere dukkede Chris Pratt op og holdt en rørende tale til sin kommende kone.

Tro har været en stor del af parrets forhold fra starten og var også omdrejningspunktet for gårsdagens ceremoni, hvilket betød meget for deres familier.

Chris Pratt er kendt for sin rolle i den amerikanske udgave af komedieserien 'The Office', men især for sin rolle som Star Lord i 'Guardians of the Galaxy'- og 'Avengers'- filmene.