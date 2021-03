Flere kvinder er de seneste måneder stået frem i medierne og har fortalt om ubehagelige oplevelser, de angiveligt har haft med skuespilleren Armie Hammer. Nu melder endnu en sig i koret.

Denne gang er der tale om en 23-årig designstuderende ved navn Paige Lorenze, som begyndte at date den 34-årige 'Call Me By Your Name'-skuespiller tilbage i september.

I et interview med Vanity Fair fortæller hun blandt andet, hvordan hun følte sig 'utryg' i forholdet med Armie Hammer.

»Han sagde til mig, at jeg ikke måtte have andre i min seng,« siger Paige Lorenze og tilføjer:

»Og så begyndte jeg at føle mig utryg og virkelig dårlig tilpas. Jeg var så følelsesmæssigt afhængig af ham.«

I interviewet fortæller den 23-årige designstuderende også, at hun endte forholdet over sms, fordi man »aldrig ved, hvordan han reagerer – han er en ret skræmmende person«.

Armie Hammer selv udtaler sig ikke i artiklen.

Det gør til gengæld hans advokat, som fortæller, at alle interaktioner mellem skuespilleren og hans tidligere partnere var med kvindernes samtykke, samt at de blev drøftet og indvilliget i forud for akten.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af paige lorenze (@paigelorenze)

»Historierne, som er blevet foreviget på sociale medier, er skabt til at være slibrige i et forsøg på at skade hr. Hammer, men det gør dem ikke sande,« lyder det i en skriftlig udtalelse.

Vanity Fair har i forbindelse med artiklen også talt med en anden af Armie Hammers tidligere kærester – 30-årige Courtney Vucekovich, som begyndte at date skuespilleren i juni 2020.

Hun fortæller, hvordan skuespilleren fik hende til at føle sig som »den eneste kvinde i hele verden«, men at deres forhold endte efter en episode, hvor han overtalte hende til et 'bondage-scenarie', som hun var utilpas med.

Hun indvilligede til sidst men fortrød hurtigt, og de to stoppede med at se hinanden i september, hvor Armie Hammer i stedet begyndte at date 23-årige Paige Lorenze.

Armie Hammer dannede i 13 år par med Elizabeth Chambers, som han har to små børn sammen med. Foto: Chris Delmas Vis mere Armie Hammer dannede i 13 år par med Elizabeth Chambers, som han har to små børn sammen med. Foto: Chris Delmas

Ovenstående kvinders interview med Vanity Fair kommer, godt en måned efter at den 34-årige skuespiller angiveligt blev droppet af sit agentur.

Kort inden trak Armie Hammer sig fra indspilningerne til filmen 'Shotgun Wedding' med Jennifer Lopez som følge af den massive mediestorm, der startede, da han fik lækket en række private beskeder, han angiveligt skulle have sendt til sine tidligere elskere.

»Jeg har ikke lyst til at svare på de sindssyge påstande, men på grund af de ondskabsfulde og falske angreb på mig på sociale medier kan jeg på nuværende tidspunkt ikke med god samvittighed forlade mine børn i fire måneder for at skyde en film i Den Dominikanske Republik,« lød det i den forbindelse fra Armie Hammer i en offentlig udtalelse.