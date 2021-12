»Jeg vil brændemærke dig. Tatovere dig. Barbere dit hoved og beholde håret hos mig. Skære et stykke af din hud og tvinge dig til at stege det til mig.«

Sådan skrev den amerikanske skuespiller Armie Hammer angiveligt i en besked til en tidligere kæreste, og det fik i den grad skandalen til at rulle tilbage i starten af året med anklager om kannibalisme og voldtægt.

I maj gik 35-årige Hammer så i afvænning for sex-, alkohol- og stof-problemer.

Men nu er han ude igen, siger en unavngiven kilde, der har talt med britiske The Sun.

»Armie er ude af behandlingsstedet, hvor han har brugt næsten ni måneder.«

»Han klarer sig rigtig godt, og det er gode nyheder for familien. Han er tilbage på Caymanøerne,« siger kilden.

Men selvom det altså ser ud til at gå bedre på den front for skuespilleren, er sagen langt fra lagt i graven.

Det er nemlig blot få dage siden, at TMZ kunne berette, at Los Angeles Politi har gjort deres efterforskning af voldtægtsanklagerne mod Armie Hammer færdig og sendt dem videre til statsadvokaten, som nu skal tage stilling til, om det er værd at gå videre med sagen.

Ifølge TMZ's kilder, er sagen mod skuespilleren ikke stærk, men indtil videre hænger den altså fortsat over hans hoved.

Det var en kvinde, som kun går under navnet 'Effie', der anmeldte Armie Hammer for en voldtægt, hun siger fandt sted i 2017, og som skulle have udspillet sig over fire timer.

Anklagen kom oveni den skandale, der allerede rullede, hvor en lang række lækkede beskeder mellem Armie Hammer og kvinder viste det, der kan kategoriseres som kannibalistiske sexlyster.

»Jeg er 100 procent kannibal. Jeg vil spise dig,« skrev han i en besked, mens han i en anden gjorde det klart, at han ville drikke kvindens blod.

Flere af kvinderne har ment, at han gik for langt og overskred deres grænser i sengen, men Hammer selv har hele tiden slået fast, at alt hvad han har foretaget sig med kvinderne, er sket med samtykke.

Han har ligeledes afvist voldtægtsanklagen.

Flere af beskederne skulle have været sendt, men Armie Hammer var gift med Elizabeth Chambers.

De to var gift i ti år, før de i sommeren 2020 blev skilt.

»I ugevis har jeg forsøgt at bearbejde alt, der er kommet frem. Jeg er i chok, hjerteknust og ulykkelig,« skrev hun i et opslag på Instagram.

De har to børn sammen.

Armie Hammer har spillet med i en lang række storfilm. Blandt andet de Oscarnominerede 'Call Me By Your Name' og 'The Social Network'.