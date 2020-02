»Er det acceptabelt, at arkitekter arbejder for undertrykkende regimer?« lyder spørgsmålet, efter Bjarke Ingels er blevet kritiseret for at have mødtes med Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro.

Og nu tager den danske arkitekt til genmæle.

Det sker i radioprogrammet 'Kulturen på P1', hvor han mandag var i studiet for at forklare sin side af sagen.

I programmet understreger han, at han først og fremmest ikke er politiker.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Foto: SERGIO LIMA Vis mere Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Foto: SERGIO LIMA

Han siger desuden, at det er et vilkår, at man ikke kan undgå af og til at skulle arbejde med demokratisk valgte ledere, som man er politisk uenig med.

Og netop den brasilianske præsident Jair Bolsonaro er én, som flere er uenige med.

Han har nemlig flere gange vist sig at være en kontroversiel leder.

En leder, der 'hellere vil have en død søn end en homoseksuel søn'. En leder, der nægter, at klimaforandringer eksisterer, og forsvarer tortur.

Ikke desto mindre mødtes han og den danske arkitekt i januar for at diskutere mulighederne for en økonomisk og økologisk bæredygtig turismeplan.

Et 'succesfuldt'' og 'produktivt' møde, hvis man spørger henholdsvis Bjarke Ingels og præsidenten.

For førstnævnte giver det nemlig god mening at lave projekter i de lande, hvor arkitekturen kan gøre en forskel.

Heriblandt i Brasilien og i Saudi Arabien, hvor han også arbejder.

»Jeg tror ikke, det sker med en enkelt bygning eller byplan, men jeg tror, vi kan gøre den forskel, vi ønsker at se i verden. Og hvis vi alle gør vores, så tror jeg ikke, der er grænser for, hvad syv-otte milliarder mennesker kan udrette,« lyder det fra Bjarke Ingels i 'Kulturen på P1'.

Bjarke Ingels er grundlægger og partner i arkitektgruppen Bjarke Ingels Group (BIG), der blandt andet står bag Søfartsmuseet i Helsingør, Ørestadens 8Tallet og VM Bjerget.

Han har indtil for nylig også været chefarkitekt i virksomheden Wework, men denne tjans har han mistet som konsekvens af mødet med den brasilianske præsident.

Her havde han været ansat siden maj 2018.