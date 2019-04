Ariel Winter har for nyligt tabt sig så meget, at det har fået folk til at kommentere hendes vægt.

Skuespilleren, som er kendt som den boglige søster i tv-serien 'Modern Family', forklarer nu, at det ikke er en slankekur, som er skyld i vægttabet.

Det skriver mediet E News.

Grunden til Winter har smidt alle de kilo er, at hun har droppet noget antidepressiv medicin, som var årsag til hendes vægtforøgelse.

Ariel Winter i 6. januar 2019 med sin nye lavere vægt.

Winter har svaret på spørgsmål sendt fra folk, der følger hende på det sociale medie Instagram. Her svarer hun på forskellige mulige spørgsmål, heriblandt nogle om vægttabet.

Tidligere har hun forsvaret sig imod, folk der har kritiseret hendes krop. 'Bodyshamingen', som det er kendt som, har blandt andet rettet sig imod den 20-årige Winters vægt og bryststørrelse.

Skuespilleren fortæller, at det ikke var på grund af vægtforøgelsen, at hun droppede medicinen. Hun kunne nemlig slet ikke mærke en effekt på hendes humør, og derfor var de overflødige.

Ariel Winter bliver på sin Instagram-profil også spurgt, om hun er glad for den brystreducerende-operation, hun har fået foretaget, og her er svaret ikke til at tage fejl af.

Her ses Ariel Winter tilbage i 2016, inden hun havde tabt sig.

»Jeg er så glad for, at jeg fik lavet min (operation, red.),« skriver hun ogf fortsætter:

»Jeg har det så meget mere behageligt nu. Min ryg gør ikke ondt, mine skuldre bliver ikke tynget ned længere. Det er en rigtig dejlig følelse.«

Det er en af kendissens følgere, som selv overvejer at få lavet operationen, som spørger.

Ariel Winter giver på Instagram-billedet en tommeltot op til indgrebet.