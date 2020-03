Lørdag eftermiddag fik verdensstjernen Ariana Grande sig en stor forskrækkelse, da en mandlig fan mødte op ved hendes dør med et kærestebrev.

Faktisk blev sangerinden så utryg ved situationen, at hun nu har søgt om et politilhold mod manden, der er i sine 20ere.

Han var på en eller anden måde lykkedes med at trænge ind på sangerindens ejendom, forbi både vagter og sikkerhedsforanstaltninger, skriver amerikanske TMZ.

I hånden havde han et kærlighedsbrev, hvor der blandt andet var skrevet, hvordan man kom hen til Ariana Grandes hus.

Politiet fortæller, at den unge fan blev sigtet for uretmæssigt at have skaffet sig adgang til ejendommen, og deruovder for at have spyttet på en af de politibetjente, som ville arrestere ham.

Det er ikke kun Ariana Grande selv, som følte sig usikker på grund af den ubudne gæst.

Hendes mor har også efter situationen valgt at ansøge om et polititilhold.

Episoden med den nærgående fan er ikke første gang, den 26-årige sangerinde har oplevet traumatiserende ting.

I 2017 sprang en selvmordsbomber sig selv i luften og tog 22 andre med sig i døden ved en af Grandes koncerter, som løb af stablen i Manchester Arena i England.

Noget, der har haft vidtrækkende konskvenser for hende.

Ariana Grande har delt scanningsbilleder af sin hjerne, som tydeligt viser, at hun lider af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom, red.).

Og som om de togepisoder ikke skulle være nok, så har hun også været udsat for, at politiet blev tilkaldt til hendes adresse tidligere denne måned, fordi der blev rapporter om skud på ejendommen. En påstand, der dog viste sig ikke at have noget hold i sig..