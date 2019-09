Popstjernen Ariana Grande ligger i bitter strid med tøjfirmaet Forever 21 efter et mislykket samarbejde tidligere på året.

Det kulminerede mandag, da den 26-årige amerikaners advokater anlagde sag ved retten i Los Angeles. Erstatningskravet lyder på hele 10 mio. dollars eller 67 mio. kroner.

Ifølge sagsakterne beskylder Grande firmaet for at bruge mindst 30 uautoriserede billeder og videoer på deres sociale medier i starten af 2019, og selv om de indvilligede i at pille dem ned, skete det først flere måneder senere.

Inden da havde de forhandlet om en fælles marketingskampagne i forbindelse med lanceringen af hendes album 'Thank U, Next', men ifølge sagsanlægget brød det sammen, hvorefter Forever 21 brugte hendes navn til kampagner alligevel.

Tøjfirmaet brugte angiveligt en model, der ligner hende, til at promovere deres tøj, samtidig med at de lod deres følgere tro, at modellen på billederne rent faktisk var hende, skriver New York Times.

'Ligheden er uhyggelig, og Forever 21's motiv var klart: At antyde over for offentligheden, at frøken Grande støtter op om Forever 21, deres produkter, og arbejde sammen med Forever 21', står der i sagsanlægget ifølge avisen.

Forever 21 afviser i en pressemeddelelse anklager, men understreger, at man har stor respekt for Ariana Grande, og håber på at arbejde sammen med hende i fremtiden.

Sagsanlægget er blot den seneste hovedpine for det kriseramte tøjfirma, som ifølge amerikanske medier er på randen af konkurs på grund af den globale butiksdød og en fejlslagen e-handelsstrategi.