I forvejen var den 27-årige 'Thank u, next'-sangerinde den kvinde i verden med flest følgere på Instagram.

Men nu kan Ariana Grande notere sig endnu en rekord på det sociale medie.

Forleden ramte hun nemlig det gyldne antal 200.000.000 – altså svimlende 200 millioner – følgere på Instagram. Og det er første gang, en kvinde opnår et så højt følgertal, skriver blandt andre Vogue.

Lady Gaga var blandt de første til at lykønske Ariana Grande med Instagram-succesen:

Lady Gaga og Ariana Grande under deres optræden forleden. Foto: - Vis mere Lady Gaga og Ariana Grande under deres optræden forleden. Foto: -

'Tillykke til min veninde Ariana med de 200 millioner følgere. Du er en dronning. Bær din krone!' skrev hun på sin Instagram-profil.

Her har hun selv 43,5 millioner følgere og er altså ikke i nærheden af at være lige så populær som veninden, som hun forleden optrådte med under MTV Music Video Awards.

Selv har Ariana Grande ikke sat ord på milepælen, men på det sociale medie takker hun Lady Gaga for lykønskningen og for samarbejdet under awardshowet, hvor de optrådte med nummeret 'Rain on me'.

I samme forbindelse har hun delt nogle backstage-billeder af de to sammen til showet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ariana Grande (@arianagrande) den 30. Aug, 2020 kl. 10.09 PDT

Det er dog ikke det seneste opslag, hun har sendt ud til sine mange, mange følgere. Det seneste, hun har delt, er nemlig en opfordring til amerikanerne om at stemme ved det kommende primærvalg.

Opslaget består ganske enkelt af teksten 'vote' og et lige så simpelt billede: En række datoer skrevet med sort skrift på blå baggrund. I skrivende stund har 791.000 personer liket det.

Mens Ariana Grande altså må siges at kunne kalde sig dronning af Instagram, er der også flere kronprinsesser.

Målt på antal følgere er Kylie Jenner og Selena Gomez nemlig – næsten – lige i hælende på hende. De har henholdsvis 193 og 190 millioner følgere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ariana Grande (@arianagrande) den 1. Sep, 2020 kl. 9.13 PDT

Tæller man mændene med, er de tre kvinder dog langt efter Cristiano Ronaldo. I øjeblikket følger næsten 238 millioner personer med i, hvad han går og foretager sig.

Han ligger nummer to på listen over de mest fulgte profiler i verden.

Allerøverst oppe finder man Instagrams egen profil, hvor de mest interessante personer og trends på platformen bliver delt.

Profilen har 363 millioner følgere.