Da superstjernen Ariana Grande spillede i Pittsburgh onsdag, havde hun svært ved at gennemføre et par af sangene.

Det skyldes det tragiske tab af ekskæresten Mac Miller, der døde af en overdosis i september 2018.

Siden har hun hyldet ham på forskellige måder på sin verdensomspændende Sweetener Tour - blandt andet holdt et tomt sæde til ham ved alle koncerterne.

Men ved onsdagens koncert var hun ekstraordinært berørt af kulissen. For ekskæresten Mac Miller var oprindeligt fra Pittsburgh.

ARKIV: Mac Miller Foto: BRYAN R. SMITH

Eksempelvis skriver TMZ, at hun havde svært ved med at fuldføre dele af sangen 'Thank U, Next'. Her lyder teksten:

'Wish I could say, 'Thank you' to Malcolm'.

Malcolm var Mac Millers borgerlige fornavn. Og den lille sangerinde med den store stemme var så grådkvalt, at hun havde svært ved at ytre ordene.

Men til gengæld forstod hendes mange fans godt, hvad der skete, og de brød ud i jubel. Det har en bruger på Instagram fanget, som du kan se længere nede.

Ifølge mediet kunne hun ikke fuldføre åbningsnummeret 'Raindrops (An Angel Cried)'. Det er ifølge TMZ en sang, der omhandler slutningen på forholdet mellem Grande og Miller.

Det famøse par var sammen i to år frem til maj 2018. Ved bruddet fortalte Ariana Grande, at hun stadig elskede ham, men forholdet var 'giftigt'.

Også Millers manglende evne til at forblive ædru var en af faktorerne til bruddet.

Ariana Grande besøger Danmark 1. oktober, hvor hun giver koncert i Royal Arena.