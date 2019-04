Den 25-årige verdensstjerne Ariana Grande har gennem flere år toppet hitlisterne og spillet koncerter verden over.

Men sangerinden kæmper også med sit psykiske helbred.

Ariana Grande har for nylig optrådt på en af verdens mest omtalte musikfestivaler, Coachella, men for nylig beskrev hun på Twitter, hvordan det at være på turné i den grad slider på hende.

'At lave det (musik, red.) er healende. At optræde med det er som at genleve det hele en gang til, og det er et helvede,' skrev sangerinden i en tråd på Twitter for nylig.

— annemarie (@LovinMyButera) April 18, 2019

Siden har hun slettet tweetet, men sangerinden er fortsat med at bruge sociale medier til at italesætte, at hun ikke har det godt psykisk.

I sin egen Instagram-story delte Ariana Grande forleden en tekst om depression, som samtidig er et citat fra skuespiller Jim Carrey, der selv har kæmpet med netop depression.

'Du skal tænke på ordet depressed (deprimeret, red.) som 'deep rest' (dyb søvn, red.). Din krop har brug for at være deprimeret. Den har brug for dyb søvn fra den karakter, du har prøvet at spille,' lyder en del af citatet, som Ariana Grande har delt i sin Instagram-story, skriver flere medier, herunder CNN.

Ariana Grande har tidligere fortalt, hvor meget hun beundrer Jim Carrey, som nu også har reageret på sangerindens følsomme opslag.

.@ArianaGrande I read your lovely mention of me and things I’ve said about depression. A brilliant teacher and friend, Jeff Foster was OG on the “Deep Rest” concept. I admire your openness. I wish you freedom and peace. I feel blessed to have such a gifted admirer. Happy Easter! pic.twitter.com/BiMa6KHYb6 — Jim Carrey (@JimCarrey) April 22, 2019

'Jeg beundrer din åbenhed. Jeg ønsker dig frihed og fred. Jeg føler mig velsinget ved at have en så talentfuld beundrer,' skriver Jim Carrey på Twitter og ønsker samtidig Ariana Grande en god påske.

Beskeden er tydeligvis faldet i god jord hos den 25-årige verdensstjerne, som nu joker med at få Jim Carreys besked tatoveret i ansigtet.

'Jeg tror ikke, du forstår, hvor meget jeg forguder dig, eller hvad du betyder for mig. Tak for at tage dig tid til at dele det her med mig. Du er en stor inspiration. Jeg kan ikke vente med at få det her tweet tatoveret i panden,' skriver Ariana Grande i et svar til Carrey.

Ariana Grande har tidligere været åben omkring, hvordan hun har vist tegn på PTSD i kølvandet på terrorangrebet under hendes koncert i Manchester i 2017, hvor 23 mennesker mistede livet.