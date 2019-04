Det er ikke småting, der sker med kroppen, når man oplever et trauma.

Det kan sangerinden Ariana Grande desværre tale med om.

Hun deler et scanningsbillede af sin hjerne, som den ser ud i dag.

Efter terrorangrebet ved hendes koncert, som fandt sted i Manchester i England tilbage i maj 2017, hvor 22 mennesker blev dræbt, har hun haft posttraumatisk stresslidelse, også kendt som PTSD.

Torsdag lagde hun et billede på det sociale medie Instagram, hvor hun viser lige præcis hvor slemt, det står til.

Foto: Ariana Grande/Instagram

'Hysterisk morsomt og frygtindgydende,' skriver hun oppe over billedet.

Øverst ligger der så scanninger af en 'almindelig' hjerne sammen med en hjerne tilhørende én, der lider af PTSD.

Nedenunder kan man så se Grandes skanningsbilleder, som ligner hjernen med PTSD.

Mediet Daily Mail har talt med en ekspert, Dr. Daniel Amen, som har udhviklet teknologien bag denne skanning.

Her ses Ariana Grande i december 2018. (Photo by Angela Weiss / AFP) Foto: ANGELA WEISS

Han fortæller, at Ariana Grande viser tydelige tegn på det diamant-formede mønster, som er karakteristisk for folk med PTSD.

Den 25-årige stjerne har været meget åben om sine problemer siden den tragiske koncert i 2017.

