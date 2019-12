I 2017 fandt Ari Behn kærligheden med den 13 år yngre Ebba Rysst Heilmann, som han dannede par med op til sin død.

Hun har skrevet en lang og rørende hyldest til Ari Behn på det sociale medie Instagram.

»Du skøreste, dejligste, stærkeste og komplekse menneske. Jeg vil altid være hos dig, min elskede Ari. Og jeg ved, at du er hos mig resten af livet, og du passer og hepper på mig til vi ses igen,« skriver hun til at starte med ifølge Dagbladet.

Ari Behn og Ebba Rysst Heilmann stod frem som kærester i offentligheden i februar 2018.

Det gjorde de til en bogmesse hos Gyldendal i Oslo, hvor Ari Behn blev interviewet af vennen Mikael Persbrandt.

Da interviewet var ovre, gik Behn ned fra scenen. Her omfavnede og kyssede han kæresten for første gang i offentligheden.

»Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg fik lov til at komme så tæt på dig,« skriver kæresten om Ari Behn på Instagram og fortsætter:

»Nu har dit hjertet fået ro, men det vil banke stærkt i min krop for altid. Heldigvis vidste du godt alt det her, og hvor højt jeg elskede dig, fordi jeg sagde det til dig hver eneste dag.«

Hun slutter af med at takke alle dem, der har støttet hende i denne hårde tid.

Forfatter, kunstner og tidligere prinsessegemal Ari Behn blev 47 år gammel. Han tog sit eget liv 1. juledag. Det oplyste familien til norske medier. Ari Behn skal bisættes fra Oslo Domkirke 3. januar.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND.

Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.