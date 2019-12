Den tidligere prinsessegemal Ari Behn døde 25. december. Han tog sit eget liv.

Behn blev 47 år, men selv om han valgte at begå selvmord, havde han nogle planer på tegnebrættet.

Således var Behn i gang med at lave børnebøger sammen med datteren Maud Angelica. Det skriver Dagbladet.

Behn skulle lave tre børnebøger til Juritzen forlag AS, men nu er det usikkert, om de overhovedet kommer på gaden.

Grundlægger af forlaget Arve Juritzen siger til Dagbladet, at forlaget havde en aftale med Ari Behn om fire voksenbøger og tre børnebøger.

Han tilføjer, at voksenbøgerne er overdraget til et andet forlag, mens Juritzen forlag AS beholder børnebøgerne.

Arve Jurtizen vil ikke sige, om Ari Behns børnebøger kan blive lavet færdig af en anden:

»Det vil jeg slet ikke svare på nu, og jeg har heller ikke tænkt over det eller vurderet det,« siger han til Dagbladet.

Det er efterhånden to år siden, at Ari Behn fortalte om bogprojekterne med datteren Maud Angelica.

16-årige Maud Angelica er den ældste datter, som Ari Behn har med prinsesse Märtha Louise.

Ari Behn og Märtha Louise var gift fra 2002 til 2016, og de fik tre døtre sammen.

Behn er især kendt for sit forfatterskab, hvor han for alvor brød igennem i 1999 med novellesamlingen 'Trist som faen'.