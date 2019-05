Da Aretha Franklin gik bort sidste år, efterlod musiklegenden sig ikke et testamente.

Men nu har man fundet ikke bare ét, men hele tre håndskrevne testamenter fra 'The Queen of Soul' – det seneste, der stammer fra 2014, fandt man under en sofahynde i hendes hjem i Detroit. Og det kan potentielt skabe stor splid i familien Franklin.

Det er familiens advokat David Bennett, som har repræsenteret Franklin i mere end 40 år, der har offentliggjort det opsigtsvækkende fund.

Testamentet, der lå i en spiralbog, blev officielt indgivet mandag. Det skriver CBS News. David Bennett oplyser samtidig, at han ikke er sikker på, hvorvidt testamentet er gyldigt jævnfør arveloven i Michigan.

Det håndskrevne testamente er fire sider langt, og ifølge mediet fremgår det, at nogle familiemedlemmer skal arve hendes formue.

Familien har oplyst, at to ud af de fire sønner bestrider testamentets gyldighed.

Det bliver dog ikke oplyst, om det er Teddy Richards 55 år, Kecalf Cunningham 49 år, Clarence Franklin 64 år eller Edward Franklin 62 år, som modstrider deres mors sidste ønske. Men Kecalf Cunningham påstår dog, at moderen i det seneste testamente har ønsket, at han skal forvalte hendes bo.

Der er planlagt en høring 12. juni, hvor der skal tages endelig stilling til Franklin-arven.

Billede fra Aretha Franklins begravelse. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Billede fra Aretha Franklins begravelse. Foto: ANGELA WEISS

Sangeren, der blev 76 år gammel, havde ifølge det amerikanske skattevæsen IRS en større skattegæld – svarende til 45 millioner danske kroner.

»Mrs. Franklin var meget omhyggelig med sine finanser. Hun levede aldrig over evne. Og derfor er det vigtigt, at sagen nu løses til alles tilfredshed,« sagde en talsmand for Franklin-familien til radiostationen NPR i starten af januar.

Men hun efterlader sig også en stor formue, som ifølge finansmediet Forbes tidligere har været estimeret til omkring 80 millioner dollar svarende til 535 millioner danske kroner.

Aretha Franklin blev ramt af kræft ad flere omgange. Og i august 2018 gik hun bort, da hun blev ramt af kræft i bugspytskirtlen.