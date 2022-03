»Jeg har altid set ham som et ikon, som den største gennem tiderne. At vide, han har været i stand til at præstere, med det, han går igennem, det øger bare hans ikonstatus.«

Sådan siger skuespilleren Rob Gough til People om skuespilleren Bruce Willis, som har valgt at indstille karrieren, da han er blevet ramt af den alvorlige sygdom afasi.

De to optog sammen filmen 'American Siege' i november, som må formodes at blive en af Willis' sidste.

»Selv uden den her information (om Bruce Willis' diagnose, red.), var det bare så mindeværdigt og fantastisk for mig at være på set med ham. Og nu, hvor vi kender hans tilstand og ved, at det bliver en af hans sidste film, er jeg bare så beæret og taknemmelig over, at jeg fik lov til at arbejde med og lære af fyren,« siger Rob Gough.

Han fortæller også, at man på ingen måde kunne mærke på 67-årige Bruce Willis, at han var syg, under indspilningen af filmen.

»De fleste havde sikkert smidt håndklædet i ringen for længst, men han elsker helt klart skuespil som håndværk og film (...) At han blev ved, så længe han kunne, for at give sine fans underholdning, fortæller meget om, hvem han er som person.«

Dog var det ikke kun Bruce Willis' præstation foran kameraet, der har gjort indtryk på Rob Gough.

Også stjernens generelle opførsel er noget, medskuespilleren ser tilbage på med et smil.

»Vi snakkede om, hvor meget han holdt af sin familie (...) Han var bare en god fyr at hænge ud med. Han er flink.«

Det var netop Bruce Willis' familie, som onsdag kunne dele den triste nyhed om skuespillerens sygdom. Det skete på ekskonen Demi Moores Instagram.

'Det her er en udfordrende tid for familien, og vi sætter pris på jeres fortsatte kærlighed, medfølelse og støtte. Vi går gennem dette som en stærk samlet familie, og vi ønsker at inddrage hans fans, fordi vi ved, han betyder lige så meget for jer, som I betyder for ham,' skriver Demi Moore i opslaget, som er underskrevet af hende selv, Bruce Willis' fem børn samt hans nuværende kone, Emma Heming.

Afasi påvirker de kognitive evner og rammer især evnen til at forstå eller tale.