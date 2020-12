Hvis projektet ikke allerede er startet, kan det meget vel blive en travl jul med nedpakning af flyttekasser for det tidligere Aqua-ægtepar Lene Nystrøm og Søren Rasted.

De to musikeres 420 kvadratmeter store landejendom, Øxenholm, i Birkerød nord for København er nemlig blevet solgt og skifter ejerskab samtidig med, at vi vender kalenderen og lader et nyt år begynde.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

For det store hus og en grund på over 66.100 kvadratmeter med blandt andet tennisbane og en parklignende have, har Nystrøm og Rasted fået 23,5 millioner kroner – hvilket er lidt under udbudsprisen, der ifølge Boliga.dks oplysninger senest lød på 28 millioner kroner.

Undervejs

Den store landejendom blev oprindeligt udbudt til salg i 2017 – den gang lød prisen på 28,9 millioner kroner; en pris ejendommen nåede at være til salg under i knap to år.

Men der skulle altså et mæglerskifte, en prisreduktion og et år mere på markedet til at finde den rette køber, der nu kan se frem til at rykke ind på kvadratmeterne, som blandt andet breder sig over børneværelser i forbindelse med husets tårne, et forældresoveværelse med påklædningsrum og en selvstændig afdeling med køkken og bad – eksempelvis til en au pair.

Lene Nystrøm og Søren Rasted udgør halvdelen af det legendariske band Aqua, der med megahits som Barbie Girl, Doctor Jones og Cartoon Heroes har lagt soundtrack til mange fester verden over.

Parret meddelte offentligheden, at de havde valgt at gå hvert til sit i 2017 – samme år som deres ejendom i Birkerød oprindeligt blev udbudt til salg.

Se ejendommen her.