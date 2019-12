Sidste sommer gjorde 90'er-boybandet 'Nsync comeback på den ikoniske musikfestival Coachella. Og nu håber danske Aqua at gøre det samme.

Det bekræfter Søren Rasted over for B.T.

Selvom Aqua de seneste år har spillet flere store koncerter i Danmark, så har amerikanerne ikke set meget til den danske eksportsucces siden 90'erne.

Derfor var det en stor nyhed på sladdersitet TMZ, da Aqua mandag kunne fortælle, at de håber at få lov spille på Coachella.

Som TMZ bemærker, er de alligevel næsten i området på næsten det rigtige tidspunkt, når de til juni spiller fem koncerter i Canada sammen med bl.a. Vengaboys og Ace of Base.

Coachella ligger i april.

Over for B.T. bekræfter Søren Rasted, at trioen bejler til den store musikfestival. Han taler dog med knap så store bogstaver som over for det amerikanske medie.

'Der er ikke så meget i det, andet end at vi gerne vil spille Coachella,' skriver han kort i en sms til B.T.

Drømmer du om ny musik fra Aqua?

Han bekræfter dog – igen ganske nedtonet – en anden god nyhed, som det legendariske 90'er-band lufter hos TMZ: at de skriver på nye sange.

'Det er ikke sådan, at der kommer nyt album eller lignende, men måske et nyt nummer en dag,' skriver han.

Til TMZ fortæller Lene Nystrøm, at trioen ville passe perfekt på Coachella, der er kendt for sine mange fashionable, berømte gæster og gigantiske hovednavne.

»Vi ville passe perfekt ind. Det er jo sex, drugs and rock'n'roll,« siger Aqua-forsangeren.

Coachella er formentlig kommet på tale i interviewet med TMZ, efter at et andet 90'er-navn, 'Nsync, sidste år lavede en overraskende optræden under superstjernen Ariana Grandes koncert på festivalen.

Og ifølge Lene Nystrøm er det nærliggende, at hun og de to Aqua-kollegaer følger efter.

»Det er faktisk dem ('Nsync', red.), vi turnerede mest med i 90'erne. Vi er stadig i kontakt med nogle af drengene, faktisk. Så hvor de passer ind, passer vi ind,« siger hun til TMZ.

Aqua består i dag af Søren Rasted, Lene Nystrøm og René Dif, efter at Claus Noreen forlod gruppen i 2016.