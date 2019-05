»Vi mødte hinanden for nogle år siden gennem musikken, og i sommer kom han med på Aqua-holdet,« siger 45-årige Lene Nystrøm om sin nye kæreste.

Kæresten hedder Jeppe Kristoffer Lenz, og de er nu kommet sammen i nogle måneder.

De mødte hinanden på en turne i Australien, hvor en række 90'er-bands spillede.

Udover Aqua arbejder han også som teknisk backliner med artister som Sivas og Christopher.

Lene Nystrøm havde sin nye kæreste Jeppe Kristoffer Lenz med til åbningsfesten for dinner-clubben Pangea i Charlottenlund. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg er virkelig, virkelig forelsket. Fuldstændig teenageforelsket. Jeg har ikke haft det sådan her i lang tid,« siger hun og sætter ord på, hvad hun faldt for.

»Åh, gud. Han er den cooleste person, jeg har mødt i lang tid. Han er meget rolig. Han tager mig for den, jeg er.«

»Han har ikke lyst til at ændre mig, og det sætter jeg pris på. Jeg savner ham, når han er væk,« siger hun.

B.T. møder Aqua-forsangeren foran Skovriderkroen til åbningsfest.

Anledningen er hendes nye natklub Pangea, som er navnet på et superkontinent, dengang verdensdelene hang sammen.

Her fester hun lørdag aften med blandt andre Rene Dif, Søren Rasted og Nikolaj Lie Kaas.

Men nok ikke for længe. I morgen rejser hun nemlig med Jeppe til Bali, fortæller hun.

»Vi skal bo i en villa. Helt alene. Helt alene i en villa,« siger hun og griner.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi er væk i 14 dage, så min telefon er slukket,« siger hun.

Må vi se ham? vil B.T. vide

»Ja, kom endelig med op,« siger hun og viser os ind i de mondæne, mørke lokaler, hvor tjenere gør klar til gæsterne.

Hun viser hele vejen op ad en trappe til tagterrasen, hvor han sidder.

Hvorfor faldt du for Lene?

»Jeg faldt for, at hun er en dejlig person med mange forskellige sider. Hun er mor og kan så mange ting.«

»Indtil videre har det været utroligt dejligt og stille og roligt at lære et andet menneske at kende,« fortæller Jeppe Kristoffer Lenz.

Lene Nystrøm var gift med Søren Rasted fra 2001 til 2017, sammen har de to børn, og de er skilt som gode venner.

Hun har også tidligere haft et forhold til Rene Dif.

Eneste annoncerede Aqua-koncert i år bliver holdt 22. juni i Canada.