Steve Jobs datter, Eve Jobs, har offentliggjort sin nyfundne kærlighed på Instragram. En nyhed, der har høstet lykønskninger fra Kardashian-klanen, skriver Dagbladet.

Det er altid dejligt, når to finder hinanden og romantikken opstår – også når der er tale om en Apple-arving og en folkemusiker.

Musiker Harry Huson har nemlig fået den søde musik til at opstå mellem ham og Steve Jobs datter – på Apple-arvingens Instagram.

Siden Eve Jobs offentliggjorde hendes nye kæreste på Instagram, er lykønskningerne nemlig tikket ind kommentarfeltet – blandt andet fra flere Kardashians.

Hudson, hendes nye kæreste, er nemlig en nær ven af Kylie og storesøsteren Kendall Jenner, og han er blandt andet dukket op i flere afsnit af familiens realityprogram 'Keeping Up with The Kardashians'.

Derfor har både Khloé Kardashian og Kourtney Kardashian da også ønsket parret tillykke med kærligheden ved at pryde kommentarfeltet med røde emoji hjerter.

Og selvfølgelig har Harry Hudson da også kort og præcist beskrevet sin kærlighed.

»For altid, for faen«, skriver han.

Også musiker Madison Beer og kendisfotografen Alfredo Flores har delt sine lykkønskninger.

Og den store opmærksomhed fra kendiskredsene kan måske også betyde, at vi i fremtiden vil få et tættere forhold til Eve Jobs, der de senere år er blevet mere synlig.

Siden sin fars død i 2011 har hun og familien holdt lav profil, men som Eve Jobs er blevet voksen, er hun trådt mere ind i rampelyset. I skrivende stund har hun flere hundred tusinde følgere på Instagram, hvor hun udover at ligge billeder op af den nye kæreste også pryder med fotos fra sin modelkarriere.

Deruover konkurrerer hun også på højt plan indenfor hestesport, hvor hun blandet andet har reddet mod Jennifer Gates, datter til milliardær Bill Gates.