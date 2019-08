Der var blod alle vegne. Og en knogle stak ud. Men pludselig kom hjælpen fra en uventet kant.

Sådan husker den 59-årige skuespiller Antonio Banderas en skelsættende oplevelse tilbage i 1976.

Zorro-stjernen kom sussende på sin motorcykel, da han røg i grøften og smadrede hovedet ind i siden på en bil. Blodet flød og noget knogle var blottet.

Men så kom en drag queen forbi:

Antonio Banderas som mange husker ham fra Zorro. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Antonio Banderas som mange husker ham fra Zorro. Foto: MARIO ANZUONI

»Så kom denne person… der ventede på kunder på et hjørne.. ud af det blå.. Vedkommende gik ud midt på gaden, stoppede en bil og bad dem tage mig til hospitalet,« fortæller Banderas i et interview med den britiske avis Independent.

Han er lige nu højaktuel med sin nye film Pain and Glory – en film, der har givet Banderas grund til selvrefleksion, og som han har fået så meget ros for, at han vandt som bedste mandlige skuespiller i Cannes tidligere på året.

Motorcykelulykken var Banderas første skelsættende oplevelse.

Den næste kom for tre år siden, da han fik et hjerteanfald.

Antonio Banderas med sin kæreste Nicole Kimpel. Foto: Carlos Diaz Vis mere Antonio Banderas med sin kæreste Nicole Kimpel. Foto: Carlos Diaz

»Det er en af de bedste ting, der nogensinde er sket mig«, fortæller han.

»Jeg troede, jeg skulle dø, og det fik mig til forstå livet på en dybere og mere kompleks måde«, fortæller skuespilleren, der formåede at skifte fokus væk fra ting, der er knap så vigtige, som for eksempel en bil.

I stedet fokuserede han på sin familie, venner og det at blive rask.

Den spanskfødte skuespiller var I flere år gift med skuespillerinden Melanie Griffith, som han blev skilt fra i 2015.

epa07762680 Spanish actors and cast members Penelope Cruz (L) and Antonio Banderas (R) attend the UK premiere of 'Pain and Glory' in London, Britain, 08 August 2019. The movie opens in the UK on 24 August. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL Vis mere epa07762680 Spanish actors and cast members Penelope Cruz (L) and Antonio Banderas (R) attend the UK premiere of 'Pain and Glory' in London, Britain, 08 August 2019. The movie opens in the UK on 24 August. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL

Siden er han flyttet til England, hvor han bor i Surrey sammen med sin kæreste Nicole Kimpel.

Antonio Banderas er mest kendt for filmene Desperado, Evita, Spy Kids og så selvfølgelig som Zorro.

I virkelig er han dog langt fra den konfronterende helt, som Zorro portrætteres som:

»Jeg har aldrig været helt-agtig. Jeg stikker af,« fortæller han i interviewet.