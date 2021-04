Ingen havde set den komme. Ikke engang ham selv. Ikke desto mindre var det hans navn, der blev råbt op som det sidste under Oscar-uddelingen.

Anthony Hopkins. Bedste mandlige skuespiller. Et gisp bredte sig på de sociale medier. Selv sov han.

Og dermed var der altså ikke nogen storslået takketale fra den 83-årige skuespiller, der vandt for sin præstation i 'Father'. Den kom først langt senere.

Langt efter, at kritikken var begyndt at hagle ned over showet, der sluttede med, at Joaquin Phoenix tog imod statuetten og … ikke mere. Showet sluttede brat.

Anthony Hopkins sov, da han modtog prisen for bedste mandlige skuespiller. Foto: VALERIE MACON

Dét sammenholdt med det faktum, at langt de fleste havde spået, at nu afdøde Chadwick Boseman ville vinde posthumt, fik flere til tasterne.

'De byggede hele showet op omkring en Chadwick Boseman-afslutning, og så vandt Anthony Hopkins uden at dukke op,' konstaterede en Twitter-bruger tørt.

Normalt afsluttes Oscar-uddelingen med afsløringen af vinderen af bedste film. Men i år var det anderledes.

Som tredjesidste kåring blev 'Nomadland' udråbt som årets film, og Frances McDormand fik prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i filmen.

»Med bedste mandlige skuespiller flyttet til slutningen føltes det, som om showets producere varmede op til en posthum Chadwick Boseman-sejr,« konstaterer Varietys skribent og fortsætter:

»Boseman havde i forvejen vundet en Golden Globe og en SAG-awards, men Hopkins hev en BAFTA hjem, hvilket fik flere til at stoppe op.«

Ovenstående til trods havde langt de fleste anmeldere overfor Gold Derby spået Chadwick Boseman, der gik bort i august, titlen som bedste mandlige skuespiller.

Faktisk var 32 ud af 33 anmeldere enige om, at statuetten ville gå til ham. Kun én satte sine penge på Anthony Hopkins.

Jeg ønsker at hylde Chadwick Boseman, som blevet taget fra os alt for tidligt Anthony Hopkins i sin takketale

Meget tyder på, at også skuespilleren selv havde forventet, at hans afdøde kollega ville blive hædret med titlen.

I hvert fald lå han som tidligere nævnt og sov, da hans mangeårige agent vækkede ham med nyheden.

»Tony var i Wales, hvor han voksede op, og han sov, da jeg klokken fire om morgenen lokal tid vækkede og fortalte ham nyheden,« lød det efterfølgende fra skuespillerens mangeårige agent, Jeremy Barber, i et interview med People.

Agenten uddybede, at Anthony Hopkins efter et år i karantæne og efter vaccination endelig kunne drage til sit hjemland. At det i en alder af 83 år var en lettelse for ham endelig at vende hjem efter et udfordrende år.

Chadwick Boseman gik i august bort som 43-årig. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Men han elskede sin rolle i 'The Father'. Det er den præstation, han er mest stolt af.«

Stolthed til trods var det en smilende, men noget forbavset Anthony Hopkins, der – på bagkant – mandag formiddag lokal tid endelig tonede frem med en takketale. Med walisisk natur i baggrunden indledte han:

»God morgen. Her er jeg i mit hjemland, Wales, og som 83-årig forventede jeg ikke at vinde denne pris. Det gjorde jeg virkelig ikke. Tak.«



»Jeg ønsker at hylde Chadwick Boseman, som er blevet taget fra os alt for tidligt,« sagde han så og afsluttede:

»Igen: Mange tak alle sammen. Jeg forventede det virkelig ikke, så jeg føler mig meget privilegeret og beæret. Tak.«

Med sin sejr er Anthony Hopkins nu den ældste skuespiller nogensinde, der har modtaget en Oscar.