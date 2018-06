Den amerikanske kok, tv-vært og forfatter Anthony Bourdain er død. Han blev 61 år.

Det skriver Bourdains arbejdsgiver CNN, der samtidig oplyser, at Bourdain tog sit eget liv.

»Det er med enorm sorg, at vi kan bekræfte, at vores ven og kollega, Anthony Bourdain, er død. Hans kærlighed for eventyr, nye venner, god mad og drikke og de helt specielle historier fra verdenen, gjorde ham til en unik historiefortæller. Hans talent holdt aldrig op med at overraske os, og vi kommer til at savne ham meget. I denne svære stund går vores tanker og bønner til hans datter og familie,« skriver CNN.

Bourdain er blandt andet kendt for sit værtsskab i CNN-serien 'Parts Unknown', hvor han spiser sig gennem verdens forskellige køkkener. I 2013 besøgte han København og fik en god snak med stjernekokken René Redzepi fra Noma. Redzepi har også set den sørgelige nyhed, og han har kommenteret det på Twitter.

Another incredible loss to suicide. Heart broken, sad, in disbelief. https://t.co/clsrqXn6E5 — Rene Redzepi (@ReneRedzepiNoma) June 8, 2018

Parts Unknowns 11. sæson fik premiere i maj. Derudover har Bourdain også haft værtsskabet på to madprogrammer på den amerikanske 'Food Channel'.

Han havde også en lille rolle i den Oscar-vindende film 'The Big Short' i 2015, hvor han i et kort segment var med til at forklare finanskrisen.

Privat har Bourdain været gift og skilt to gange. Han har datteren Ariane, som blev født i 2007, med sin anden ekskone Ottavia Busia.

I 1999 skrev han artiklen 'Don't Eat Before Reading This' i avisen The New Yorker. Det førte til, at han året efter skrev bestselleren 'Kitchen Confidential', hvor han gav et unikt indblik i restaurationsbranchen.