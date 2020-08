Vil Ellen DeGeneres lukke sit talkshow?

Det er svært at svare på, men kilder fra produktionsselskabet Telepictures, der laver hendes show 'The Ellen Show', påstår, at det snart er slut.

Ifølge Daily Mail skulle en anonym kilde have hørt Ellen DeGeneres sige, at hun havde fået nok. Hun vil ikke mere.

Det sker efter ti tidligere medarbejdere og en nuværende afslørede, at der skulle være et dårligt arbejdsmiljø på 'The Ellen Show' De beskriver blandt andet, hvordan tre af showets producenter har haft en mobbende adfærd over for dem.

»Hun føler ikke, at hun kan fortsætte, og den eneste måde at genvinde sit personlig brand er at lukke showet, mener hun,« siger den anonyme kilde til Daily Mail,

Kilden fortæller også, at den 62-årige talkshow-vært efter sigende vidste, hvad der foregik på arbejdspladsen, og at hun heller ikke selv har behandlet sine ansatte godt.

Derfor tror vedkommende ikke på, at den dårlige opførsel vil stoppe, medmindre Ellen DeGeneres stopper.

Det er vigtigt at understrege, at kilden, der videregiver informationen om Ellen DeGeneres, har udtalt sig til et andet medie end B.T., og vi er derfor ikke bekendte med kildens identitet.